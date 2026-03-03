Nhà mặt tiền bỗng bên miệng "vực sâu", Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo làm rõ

Trước những phản ánh từ báo chí và người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Tân Lợi khẩn trương vào cuộc.

Tuyến đường đang được thi công đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Các đơn vị có nhiệm vụ xác minh thực tế nội dung phản ánh; rà soát hồ sơ thiết kế, thi công để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng cao độ chênh lệch bất thường. Tham mưu giải pháp xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo an toàn công trình và lối đi cho người dân theo đúng quy định.

Nhà dân cao hơn mặt đường cả chục mét

Theo ghi nhận, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đoạn qua xã Tân Lợi với chiều dài khoảng 300m đang khiến người dân "sống trong sợ hãi". Việc thi công hạ cốt nền đã biến mặt tiền của nhiều hộ gia đình vốn bằng phẳng trở thành những vách đất dựng đứng, sâu từ 6m đến hơn 8m.

Theo người dân, trước đây chỉ bước chân là ra đến đường, nay họ như treo trên vực thẳm. Đi lại nguy hiểm, sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn.

Người dân đào con đường để lên nhà

Đại diện Công ty TNHH MTV Trường Thọ (đơn vị thi công) cho biết, đoạn hạ cốt nền sâu nhất qua khu vực các hộ dân ở lên đến 8,5m, trong khi đoạn qua các vườn cao su chưa có dân ở có nơi cao đến hàng chục mét. Để đảm bảo an toàn, bắt buộc phải làm taluy hai bên đường. Tuy nhiên, việc bạt taluy đòi hỏi phải giải tỏa sâu vào đất dân thêm khoảng 10m.

Hiện nay, công tác đền bù chưa hoàn tất, người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường nên đơn vị thi công không có mặt bằng để xử lý taluy.

Đơn vị thi công khẳng định nếu có mặt bằng, việc xử lý vách taluy chỉ mất khoảng 1 tháng. Ngược lại, nếu không giải quyết được khâu đền bù thì sẽ khó triển khai.

Người dân bắc thang lên nhà

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 được phê duyệt cuối năm 2023 với tổng vốn đầu tư 480 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Người dân vừa mừng, vừa lo vì có đường lớn nhưng cuộc sống bị đảo lộn

Tuyến đường dài 13km, đi qua các xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước của tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai, đóng vai trò huyết mạch nối từ ngã tư Sóc Miên đến đường Đồng Phú - Bình Dương, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang được triển khai thi công.