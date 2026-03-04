Hai người đàn ông đầu trần, đi xe máy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ

Ngày 4-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Trạm CSGT Lưu Kiếm vừa xử phạt 26 triệu đồng với 2 người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng… trên quốc lộ 10.

2 người đàn ông ngồi trên xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô, không đội mũ bảo hiểm… trên quốc lộ 10

Trước đó, ngày 27-2, sau khi tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội Facebook phản ánh về 2 người đàn ông ngồi trên xe máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm… vi phạm giao thông trên quốc lộ 10, Trạm CSGT Lưu Kiếm nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo đó, ông T.Q.D. (SN 1980, trú tại tổ dân phố A2, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng), người điều khiển xe máy BKS 16M2-19xx, đã được mời đến trụ sở làm việc.

Tại đây, ông D. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và chấp hành việc xử lý theo quy định pháp luật.

Trạm CSGT Lưu Kiếm đã lập biên bản vi phạm đối với ông T.Q.D. về các hành vi: Không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng trên đường bộ; không có giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự; không có gương chiếu hậu bên trái.

2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông làm việc tại cơ quan công an

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27-12-2024 của Chính phủ, ông T.Q.D. bị xử phạt 16,5 triệu đồng, kèm hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Cũng trong ngày, Trạm CSGT Lưu Kiếm đã lập Biên bản vi phạm đối với ông Đ.V.T. (SN 1987, trú tại tổ dân phố 7, Quỳ Khê, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng) chủ xe, người ngồi sau về hành vi: không đội mũ bảo hiểm; giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ông Đ.V.T. bị xử phạt 9,5 triệu đồng.