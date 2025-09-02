Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Nhịp quân hành trên phố, triệu trái tim hòa ca

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9
Tiếng vỗ tay không ngớt chào đón những khối diễu binh trên đường phố Hà Nội. Trong âm thanh dồn dập của bước chân, là hình ảnh những cánh tay vẫy chào, những nụ cười rạng rỡ, tạo nên một bản hòa ca cảm xúc của tình quân dân và niềm tự hào dân tộc.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, các khối chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội, trong niềm hân hoan, chào đón của người dân, trong tiếng reo hò đầy cảm xúc.

Các khối đi qua Quảng trường Cách mạng Tháng 8

Các phương tiện, khí tài quân sự đi qua khu vực đường Điện Biên Phủ, Trần Phú

Nhịp quân hành trên phố, triệu trái tim hòa ca - 11

Nhịp quân hành trên phố, triệu trái tim hòa ca - 12

Nhịp quân hành trên phố, triệu trái tim hòa ca - 13

Nhịp quân hành trên phố, triệu trái tim hòa ca - 14

Nhịp quân hành trên phố, triệu trái tim hòa ca - 15

Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên không ngớt của người dân chào đón các khối diễu binh, diễu hành, tạo nên một khoảnh khắc xúc động, đầy tự hào.

Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên không ngớt của người dân chào đón các khối diễu binh, diễu hành, tạo nên một khoảnh khắc xúc động, đầy tự hào.

Nhịp quân hành trên phố, triệu trái tim hòa ca - 21

Nhịp quân hành trên phố, triệu trái tim hòa ca - 22

Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên chào đón những bước quân hành trên đường phố, cũng là lời tri ân gửi đến những người đã và đang giữ gìn hòa bình cho đất nước.

Hàng nghìn người hò reo chào đón các chiến sĩ trên đường Văn Cao - Liễu Giai

Các khối diễu binh đi trong vòng tay nhân dân

Nhịp quân hành trên phố, triệu trái tim hòa ca - 26

Chiến sĩ bắt tay, "thả tim" với người dân trong không khí thắm tình quân dân trên đường Văn Cao.

Nhịp quân hành trên phố, triệu trái tim hòa ca - 31

Triệu trái tim chung nhịp đập
Khí thế hào hùng, niềm tự hào dân tộc lan tỏa đến muôn triệu trái tim trong dịp Tết Độc lập

-02/09/2025 10:29 AM (GMT+7)
