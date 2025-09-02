Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Bệnh nhân ngồi xe lăn, đeo dây truyền háo hức xem trực tiếp lễ diễu binh

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9
Dù ngồi xe lăn hay mang vết thương, nhiều bệnh nhân vẫn háo hức theo dõi lễ diễu binh, diễu hành, hòa nhịp cùng y, bác sĩ trong ngày Quốc khánh 2-9.

Sáng 2-9, hàng trăm bệnh nhân đã có mặt tại khu vực Trung tâm Đột quỵ và hội trường nhà P (Bệnh viện Bạch Mai), nơi đặt màn hình LED lớn để bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh và diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Màn hình Led được đặt tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai để bệnh nhân xem lễ diễu binh

Nhiều bệnh nhân phải ngồi xe lăn, đeo dây truyền dịch ở tay, thậm chí có người còn mang vết thương với dây rợ đường truyền vẫn hào hứng ngồi xem Đại lễ A80 qua truyền hình.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết dù không thể ra phố, bệnh nhân và người nhà của họ vẫn có thể hòa chung không khí thiêng liêng của ngày hội lớn. Đây cũng là cơ hội để họ cùng y, bác sĩ chung nhịp đập trái tim, hướng về ngày hội của dân tộc."

Chùm ảnh bệnh nhân và người nhà xem lễ diễu binh qua màn hình tại bệnh viện:

Ảnh: D.Thu

Ảnh: Thành Dương

Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Ảnh: Thành Dương

Người bệnh được tặng quà khi xem lễ diễu binh

Bệnh nhân ngồi xe lăn, đeo dây truyền háo hức xem trực tiếp lễ diễu binh - 7

Ảnh: Dương Nguyễn

Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh nhân và người nhà tập trung trước màn hình LED trong khuôn viên bệnh viện, xem trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Ảnh: D.Thu

N.Dung

