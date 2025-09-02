Triệu trái tim chung nhịp đập

Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội rộn ràng trong không khí luyện tập, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Trên các tuyến phố, đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước đang hòa chung niềm vui.

Đâu đâu, cũng dễ dàng bắt gặp những bàn tay nhỏ xíu của trẻ thơ vẫy chào đoàn diễu hành, diễu binh, gương mặt lấp lánh niềm vui; các bạn trẻ say mê ghi lại từng khoảnh khắc, gửi gắm tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc; những người mẹ, người phụ nữ bồi hồi, xúc động, cùng con em mình chứng kiến không khí hào hùng của ngày hội lớn... Đặc biệt, hình ảnh những cựu binh đứng lặng nhìn đồng đội trẻ diễu bước, đôi mắt ánh lên niềm tự hào và xúc động, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng khó quên.

Trong từng ánh mắt, nụ cười, Hà Nội đang sống trọn vẹn với khí thế hào hùng, lan tỏa niềm tự hào độc lập đến muôn trái tim.

Hào khí Việt Nam qua hình ảnh tổng duyệt diễu binh, diễu hành chuẩn bị lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9

Các cựu chiến binh hòa chung niềm vui với người dân xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30-8

Người dân nô nức đi xem Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Hạnh phúc của cụ già trong không khí đất nước mừng đại lễ

Hạnh phúc của em nhỏ trong không khí đất nước mừng đại lễ

Bạn trẻ Chu Khánh Linh, sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao, lưu giữ khoảnh khắc phố phường rợp cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh

Các cô gái Hà Nội thướt tha trong trang phục áo dài, rạng ngời bên cờ Tổ quốc

“Như có Bác trong ngày đại thắng”