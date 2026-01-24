Người hâm mộ TP.HCM xuống đường cổ vũ U23 Việt Nam quyết đấu U23 Hàn Quốc

Trận đấu tranh Huy chương đồng giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra tại Saudi Arabia lúc 22h tối nay (giờ Việt Nam). Để phục vụ người hâm mộ, ban tổ chức tại TP.HCM đã bố trí 2 màn hình LED lớn ngay trên phố đi bộ.

Ghi nhận thực tế, lượng cổ động viên đổ về đây tuy không quá đông đúc, chật cứng như trận bán kết gặp U23 Trung Quốc trước đó, nhưng tinh thần cổ vũ vẫn rất cuồng nhiệt. Nhiều nhóm cổ động viên mang theo cờ, áo đỏ sao vàng để "tiếp lửa" từ xa cho các cầu thủ.

Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam đã có hành trình ấn tượng khi lần lượt vượt qua các đối thủ sừng sỏ như: U23 Jordan, U23 UAE và chủ nhà U23 Saudi Arabia. Dù phải dừng bước đầy tiếc nuối trước sự xuất sắc bất ngờ của U23 Trung Quốc ở bán kết, người hâm mộ vẫn đánh giá cao nỗ lực của toàn đội.

Nhiều cổ động viên tại TP.HCM bày tỏ sự tin tưởng U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng xốc lại tinh thần, cống hiến một trận đấu sòng phẳng và giành kết quả tốt trước U23 Hàn Quốc trong lời chia tay giải đấu.

Cổ động viên tại TP.HCM có mặt từ sớm để cổ vũ cho đội bóng

Người hâm mộ sẽ theo dõi trận bán kết qua 2 màn ảnh nhỏ trên đường Nguyễn Huệ

Một fan hâm mộ nước ngoài cùng với CĐV Việt Nam

Trước một đối thủ rất mạnh như U23 Hàn Quốc, các cổ động viên vẫn tin tưởng U23 Việt Nam sẽ có một trận thi đấu tốt

Nhiều fan nữ cũng rất mong đội nhà có kết quả tốt trong trận đấu