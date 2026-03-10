Bộ Công Thương khuyến khích làm việc từ xa để tiết kiệm xăng dầu

Ngày 9/3, Bộ Công Thương đánh giá nguy cơ thiếu hụt xăng dầu có thể xảy ra cục bộ tại một số địa phương khi xung đột quân sự tại Trung Đông leo thang. Tổng nguồn xăng dầu tiêu thụ nội địa năm 2025 đạt khoảng 28,6 triệu m3, tấn, bình quân 2,2-2,3 triệu m3, tấn một tháng. Việt Nam có hai nhà máy lọc dầu (Nghi Sơn, Bình Sơn) nhưng vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu.

Do đó, cơ quan này khuyến nghị người dân, doanh nghiệp đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô bằng cách tiết kiệm, sử dụng hiệu quả xăng dầu.

Xếp hàng mua xăng tại cửa hàng trên phố Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội tối 9/3. Ảnh: Thanh Hải

Cụ thể, doanh nghiệp được khuyến khích cho nhân viên làm việc từ xa khi có thể để giảm nhu cầu đi lại, vận chuyển. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu, tối ưu hóa logistics để giảm quãng đường và số chuyến xe rỗng, đầu tư công nghệ, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Cơ quan quản lý cũng mong người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, ưu tiên đi chung xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Theo khuyến nghị, người dân cần, tắt máy khi dừng lâu, lái xe tiết kiệm, tránh tăng giảm ga đột ngột, bảo dưỡng phương tiện định kỳ. Đồng thời, người tiêu dùng có thể cân nhắc sử dụng nhiên liệu sinh học (E5, E10).

Một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đã hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Nhiều nước trong khu vực đã triển khai các biện pháp tiết kiệm xăng dầu trong nội địa, kêu gọi người dân sử dụng các phương tiện thay thế trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung xăng dầu trong khu vực, theo nhà điều hành.

Bộ Công Thương cũng đề nghị người dân, doanh nghiệp không hoang mang, mua tích trữ xăng dầu. Người dân được khuyên phản ánh kịp thời các cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu vi phạm như ngừng bán không lý do, bán sai giá niêm yết hoặc găm hàng thông qua đường dây nóng của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Người dân xếp thành nhiều hàng dài tại cây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Tây (TP HCM lúc 20h tối 9/3. Ảnh: Thi Hà

Báo cáo của Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng của Chính phủ ngày 8/3 cho biết nhiều người đổ xô đi mua hàng, tích trữ xăng dầu do tâm lý lo sợ giá nhiên liệu tăng cao và đứt gãy nguồn cung. Hiện tượng này xảy ra ở các địa phương phía bắc (nhất là Hà Nội), một số tỉnh miền Nam, trong khi miền Trung ít hơn. Tâm lý này khiến nhu cầu mua xăng dầu của người dân tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Các giải pháp của Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới đã tăng 20% từ đầu năm và có nguy cơ tăng đột biến lên 120-140 USD một thùng nếu nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn. Toàn thế giới, khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, Việt Nam, được dự báo chịu tác động nặng nề nhất do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.

Để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu trong nước, Chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó.

Chính phủ đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, đề nghị phối hợp với các đối tác liên quan xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam.

Ngay khi chiến sự bùng phát, Bộ Công Thương cũng yêu cầu các nhà máy lọc dầu, doanh nghiệp đầu mối, phân phối duy trì cung ứng liên tục, đồng thời tìm thêm nguồn nhập khẩu. Các Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường được chỉ đạo tăng kiểm tra, xử lý găm hàng, bán sai giá hoặc ngừng bán không lý do. Bộ Công Thương, Tài chính đang xây dựng các phương án bình ổn giá, gồm khả năng sử dụng Quỹ bình ổn và đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường khi cần thiết.