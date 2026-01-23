Dân mạng trước trận U23 Việt Nam đấu U23 Hàn Quốc: "Đứng dậy và bước tiếp nào"

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026, diễn ra lúc 22h đêm nay (23/1). Đây là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại hành trình tại Saudi Arabia bằng một tấm huy chương, sau cú trượt chân đáng tiếc trước U23 Trung Quốc ở bán kết với thất bại 0 - 3.

Trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h đêm 23/1.

Trước giờ bóng lăn, không còn quá nhiều lời trách móc hay mổ xẻ sai lầm, thay vào đó là sự động viên, khích lệ tinh thần thông qua những dòng trạng thái hoặc bình luận mà cộng đồng mạng gửi tới các cầu thủ trên mạng xã hội Facebook.

Dễ nhận thấy, phần đông người hâm mộ hiểu rằng các cầu thủ trẻ đã đi đến giới hạn sau lịch thi đấu căng thẳng và áp lực lớn từ kỳ vọng vào một tấm vé chung kết.

“Đứng dậy và bước tiếp nào”. “Trận này các em cứ chơi thoải mái đi, tỷ số mấy cũng được”. “Trận này đá thắng cũng được mà thua cũng được miễn tâm lý thoải mái là được”.

Bên cạnh những bình luận quen thuộc ấy, nhiều ý kiến khác cũng xuất hiện với sắc thái nhẹ nhàng và chín chắn hơn. Không ít người cho rằng trận tranh hạng Ba là dịp để U23 Việt Nam giải tỏa tâm lý, chơi bóng đúng với năng lực và tinh thần vốn có, thay vì gồng mình trong áp lực thành tích.

Một số khác nhìn nhận đây là bài kiểm tra quan trọng cho bản lĩnh và chiều sâu lực lượng, nhất là khi đối thủ là U23 Hàn Quốc, đội bóng giàu truyền thống và luôn được đánh giá cao ở sân chơi châu lục.

“Thua bán kết rồi thì coi như làm lại từ đầu, đá trận này cho nhẹ đầu là được. Cứ chơi hết mình là khán giả ủng hộ”. “Gặp Hàn Quốc không dễ nhưng cũng chẳng còn gì để mất. Cứ đá sòng phẳng xem sao”. “Hành trình tới đây đã đáng khen rồi, đừng tự tạo thêm áp lực. Thích nhất là thấy các em đá máu lửa”.

Thật vậy, tâm lý chung của cộng đồng mạng trước trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc không còn nặng nề chuyện thắng thua. Nhiều người xem đây là trận đấu để khẳng định tinh thần không buông xuôi, đúng với thông điệp “đứng dậy và bước tiếp”. Sau cú ngã ở bán kết, cách đội tuyển phản ứng mới là điều quan trọng.

Trận tranh hạng Ba vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một tấm huy chương Đồng. Đó là cơ hội để U23 Việt Nam chứng minh họ không gục ngã sau thất bại, sẵn sàng đối diện thử thách lớn hơn. Dù kết quả ra sao, màn trình diễn trước U23 Hàn Quốc vẫn được xem là thước đo quan trọng cho hành trình tiếp theo của bóng đá trẻ Việt Nam.