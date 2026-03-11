Có hay không khả năng Mỹ điều chuyển binh lực từ Hàn Quốc sang Trung Đông? Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho hay, liên tục trong những ngày gần đây, lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đang cho di chuyển nhiều khí tài quân sự đang có mặt trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Mới đây, nhiều hệ thống Patriot – một loại tên lửa phòng không tầm xa hiện đại do Mỹ phát triển, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay, đã được vận chuyển đến căn cứ không quân Osan (Osan Air Base) ở phía Nam thủ đô Seoul. Đồng thời, nhiều máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ cũng đi và đến căn cứ này với tần suất dày đặc khác thường.

Động thái này tạo ra những đoán định về việc Mỹ đang điều chuyển binh lực và khí tài chiến lược từ Hàn Quốc sang Trung Đông, nhằm phục vụ cuộc chiến tại Iran, kèm theo đó là những lo ngại từ phía Hàn Quốc về sự suy giảm khả năng ứng phó và khả năng răn đe chiến lược đối với CHDCND Triều Tiên.

Các hệ thống tên lửa Patriot được triển khai tại căn cứ Camp Humphreys ở phía Nam thủ đô Seoul - Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Liên quan đến vấn đề này, trong phiên họp Chính phủ Hàn Quốc vừa diễn ra hôm nay (10/3), Tổng thống Lee Jae Myung đã lên tiếng trấn an dư luận khi khẳng định “điều này không hề ảnh hưởng tới năng lực phòng thủ của Hàn Quốc.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, “chi phí quân sự của Hàn Quốc gấp 1,4 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên”, với chi phí cao như vậy, “sức mạnh quân sự của Hàn Quốc được các tổ chức quốc tế đánh giá là đứng thứ 5 thế giới”. “Bằng sức mạnh này, việc Mỹ điều chuyển khí tài cũng không ảnh hưởng lớn tới cơ chế phòng thủ của Hàn Quốc”, ông Lee nhấn mạnh.

Tuy nhiên, từ một góc nhìn khác, giới quan sát quốc tế cho rằng, cho dù việc Mỹ điều chuyển binh lực, khí tài quân sự từ Hàn Quốc sang Trung Đông không làm giảm khả năng răn đe chiến lược của liên quân Mỹ - Hàn, nhưng lại là dấu hiệu cho thấy khả năng chiến sự tại Iran sẽ tiếp tục kéo dài là có thật.