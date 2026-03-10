Chiến sự tại Iran lan rộng: Anh, Pháp, Úc dồn dập điều khí tài, vũ khí tới Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết 1 chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ trên không phận Jordan và chiếc còn lại đang hướng đến Bahrain.

Ông Healey cũng xác nhận tàu chiến HMS Dragon sẽ tới khu vực Đông Địa Trung Hải trong vài ngày tới.

Theo đài BBC, tàu sân bay HMS Prince of Wales - một trong 2 hàng không mẫu hạm của Anh - hiện không có khả năng đến Trung Đông trong nỗ lực bảo vệ các lợi ích của nước này.

Trước đó, hôm 7-3, tàu sân bay này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ, nghĩa là nó có thể xuất phát trong vòng 5 ngày nếu Anh ra lệnh triển khai.

Động thái này từng dẫn đến những đồn đoán rằng HMS Prince of Wales có thể được điều đến Địa Trung Hải để bảo vệ căn cứ của Anh tại Cyprus khỏi tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết rất có thể tàu sân bay này sẽ chuyển hướng đến Bắc Cực để tham gia các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu của NATO tại đây.

Tàu sân bay Pháp FS Charles De Gaulle (R91) trên đường đến Địa Trung Hải. Ảnh: Hải quân Pháp

Trong khi đó, Hải quân Pháp sẽ điều động 8 tàu khu trục, 2 tàu đổ bộ tấn công tới Đông Địa Trung Hải và biển Đỏ để hội quân cùng tàu sân bay FS Charles De Gaulle (R91). Quyết định này được đưa ra sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhằm vào một cơ sở hoạt động chung tại Cyprus.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu hôm 9-3 tại Cyprus trong cuộc gặp Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis rằng, trong bối cảnh khủng hoảng ở Iran đang ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực, điều quan trọng là cần khẳng định Cyprus bị tấn công cũng đồng nghĩa châu Âu bị tấn công.

Ông Macron nhấn mạnh việc bảo vệ Cyprus là vấn đề quan trọng đối với Pháp và toàn thể Liên minh châu Âu.

Trong diễn biến khác, Úc đã đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giữa lúc nước này đang hứng chịu các đợt không kích bằng máy bay không người lái từ Iran.

Một trong những máy bay trinh sát quân sự tối tân nhất của Úc sẽ được triển khai, cùng với phi hành đoàn gồm khoảng 85 nhân sự quốc phòng để vận hành.

Một lô tên lửa không đối không cũng sẽ được Úc gửi tới để giúp bắn hạ các máy bay không người lái đang gây hỗn loạn khắp khu vực.

Úc hiện sở hữu phi đội gồm 6 chiếc Wedgetail. Lực lượng này gần đây đã có kinh nghiệm hoạt động trong các điều kiện tác chiến tương tự.

Dòng E-7A Wedgetail giống như máy bay thông thường nhưng lại được trang bị hệ thống radar cực kỳ mạnh mẽ. Được phát triển dựa trên khung gầm của chiếc Boeing 737-700, Bộ Quốc phòng Úc cho biết radar của máy bay này đủ sức bao quát một vùng địa hình rộng tới 4 triệu km2.