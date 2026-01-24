Người hâm mộ vỡ oà U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc ở loạt luân lưu

Đông đảo cổ động viên giương cờ Tổ quốc cổ vũ tuyển Việt Nam ở hiệp phụ thứ hai đầy kịch tính.

Những giây phút hồi hộp khi tuyển Việt Nam liên tục bị ép sân.

Nhiều người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1 cũ) buồn rầu khi đúng ở phút bù cuối cùng, cầu thủ Hàn Quốc cài đè tốt, rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, gỡ hòa 2-2. Hai đội buộc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ trong thế tuyển Việt Nam thiếu người.

Trước đó, tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa liên tiếp dẫn bàn trước đối thủ rất mạnh. Người hâm mộ nhảy mừng khi tuyển Việt Nam dẫn 2-1 trước Hàn Quốc.

Phút thứ 71, Đình Bắc tỏa sáng. Từ quả phạt cách khung thành chừng 20 m, anh sút bóng chìm, đập đất, hướng về góc xa, đánh bại thủ môn Hwang Jaeyun. Đây là bàn thứ tư của Đình Bắc tại vòng chung kết U23 châu Á.

Người hâm mộ trong nước và du khách nước ngoài cùng hò reo ăn mừng bàn thắng của Đình Bắc.

Ở phút 86, Đình Bắc nhận thẻ đỏ, phải rời sân sau tình huống phạm lỗi, buộc Việt Nam phải thi đấu ít hơn người so với đối thủ.

Các cổ động viên ăn mừng pha ghi bàn của Quốc Việt phút thứ 30, giúp tuyển Việt Nam dẫn 1-0 trước Hàn Quốc.

Cổ động viên nước ngoài liên tục khuấy động cổ vũ tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ ôm đầu tiếc nuối khi phút thứ 68, Hàn Quốc gỡ tỷ số 1-1.

Hàng nghìn người hâm mộ tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1 cũ) tối 23/1. Trước đó, TP HCM lắp 6 màn hình LED, cao 7 m, ngang 12 m để phục vụ người hâm mộ xem các trận từ bán kết đến chung kết.