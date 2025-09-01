Người dân ‘cắm chốt’ quanh Ba Đình chờ lễ diễu binh
Tối 1/9, hàng nghìn người mang cờ, áo đỏ sao vàng tụ tập quanh Quảng trường Ba Đình, trải chiếu, ngồi ghế xếp, quyết thức đêm chờ xem lễ diễu binh mừng Quốc khánh diễn ra vào sáng mai.
Lịch trình lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9:
- 6h30: Bắt đầu diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
- Mở đầu là Khối Không quân bay chào mừng
- Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:
+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn
+ Khối đi bộ:Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.
Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.
+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo
.+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.
+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.
- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.
Trên phố Lê Trực, người dân "rồng rắn" ca hát khuấy động không khí. Gia đình anh Nguyễn Xuân Yên ở Từ Liêm có 4 người, xếp hàng giữ chỗ ở đây từ sáng sớm. Gần 10 tiếng nữa mới đến giờ diễu binh, anh cùng người xung quanh vẫy cờ, ca hát trong đêm chờ đợi.
Người dân hát Nối vòng tay lớn. Video: Trần Quỳnh
Người dân nối thành hàng hát những bài về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trong lúc chờ đợi. Ảnh: Trần Quỳnh
Không khí sôi động trên các tuyến phố quanh Ba Đình. Ảnh: Trần Quỳnh
Nhiều người dân mang cờ Tổ quốc tại ngã giao Trần Phú - Lê Trực. Ảnh: Trần Quỳnh
Ngoài thực phẩm, nước uống, áo mưa, dù, một gia đình ngồi ở đường Đào Tấn mang theo bộ cờ cá ngựa để giải trí. "Xác định ngồi lâu cũng hơi gò bó, nên chúng tôi mang theo bộ cờ này để gia đình, nhất là các cháu nhỏ có trò vui với nhau", một thành viên gia đình cho hay. Ảnh: Hiếu Lương
Các tuyến đường quanh Ba Đình như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Lê Trực đều không còn chỗ trống. Nhiều phụ nữ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hát vang Hào khí Việt Nam.
"Để tương lai con cháu cùng hoan ca/Đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa" - lời bài hát vang vọng khắp giao lộ khiến nhiều bạn trẻ hào hứng cầm điện thoại bật đèn làm lightstick hưởng hứng.
Người dân hát vang Hào khí Việt Nam. Video: Trần Quỳnh
Người dân hát vang trên giao lộ. Ảnh: Trần Quỳnh
Phố Trần Phú lúc gần 20h. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân phất cờ Tổ quốc trên phố Trần Phú. Ảnh: Thanh Tùng
Anh Đoàn (áo đỏ), 39 tuổi đến từ Bắc Ninh, cho biết anh cùng gia đình 30 người xếp chỗ từ 16h ngày 31/8 trước Vincom Metropolis Liễu Giai. Gia đình anh chọn vị trí này vì có người ở trong tòa nhà và nằm trên cung đường có nhiều đoàn xe, khối diễu binh đi qua.
Ngồi chờ hơn một ngày dưới mưa nắng, nên gia đình anh Đoàn đều chuẩn bị sẵn ô, dù, ghế, sạc dự phòng để dùng điện thoại liên lạc, cập nhật thông tin liên quan đến đại lễ A80. "Nhờ có nhà người thân ở tòa phía sau, nên chúng tôi cũng tiện để thay nhau tắm rửa, vệ sinh trong lúc chờ đợi", một người trong đoàn nói. Ảnh: Hiếu Lương
Hai bên đường Thanh Niên, nơi tập kết các loại xe bánh xích, bánh lốp trước khi vào lễ đài, đã kín người. Video: Văn Ngọc
Ga Hà Nội trên đường Lê Duẩn - nơi nhiều khối diễu binh đi qua để tập kết về Công viên Thống Nhất, là một trong những điểm lý tưởng của người dân đi "concert 80 năm". Sân ga, nhà chờ, sảnh chính đều kín đặc người. Chị Thu Hoài cùng hai người bạn thân đi hơn 100 km từ Ninh Bình lên Hà Nội để xem diễu binh. Họ phải di chuyển bằng nhiều phương tiện, thậm chí đi bộ 5 km để tới được vị trí này. Quanh khu vực có nhiều tuyến đường cấm khiến người dân loay hoay, lực lượng an ninh phải hướng dẫn cách di chuyển.
Sân và sảnh chính ga Hà Nội không còn chỗ trống. Ảnh: Hoàng Giang
Người dân đi từ Ninh Bình lên Hà Nội xem diễu binh. Ảnh: Hoàng Giang
Nhiều người tìm đường về nhà quanh khu vực cấm. Ảnh: Hoàng Giang
Tại sao nội Trần Phú Hùng Vương công tác an ninh càng ngày càng siết chặt, chỉ những cựu chiến binh có thẻ thương binh mới được vô trong khu vực này chỗ làm
An ninh được thắt chặt ở lối vào khu vực ưu tiên tại góc ngã tư Hùng Vương - Trần Phú. Chỉ những cựu chiến binh có thẻ thương binh mới được vào trong khu vực này. Ảnh: Trần Quỳnh
Một cựu chiến binh cao tuổi được người nhà hỗ trợ đưa đến vị trí kiểm tra an ninh và xuất trình thẻ để vào trong. Ảnh: Trần Quỳnh
Một cựu chiến binh khác mang theo ghế nhựa và cầm sẵn thẻ trên tay để chờ vào ổn định chỗ ngồi. Ảnh: Trần Quỳnh
Bà Bùi Thị Thanh (186 Quán Thánh) luộc hàng trăm quả trứng và mang nhiều hoa quả, nước, cháo tặng miễn phí cho người dân đứng chờ xem diễu binh ở khu vực gần nhà mình. Bà mong Nhà nước có thêm nhiều sự kiện lớn như vậy để có dịp mang bánh và nước tặng mọi người. Ảnh: Ngọc Ngọc
Ảnh: Ngọc Ngọc
Khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, nơi tất cả khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, đã có hàng nghìn người tập trung chờ đợi.
Hàng nghìn người đã có mặt ở khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Video: Anh Phú
Tại góc ngã tư Hùng Vương - Trần Phú, một khu vực được quây rào, xếp sẵn ghế nhựa dành riêng cho các cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng. Đến 18h30, nhiều người được ưu tiên đã có mặt vào vị trí. Ảnh Trần Quỳnh
Bà Nguyễn Thị Bính 68 tuổi, cùng chồng, đến từ Quốc Oai, đã có mặt ở đây từ trưa. Chồng bà Bính bị mất một tay trong chiến tranh. "Chúng tôi đến Ba Đình hơi trễ nên không còn chỗ ngồi, nhưng may mắn được ban tổ chức hướng dẫn tới chỗ ưu tiên ở vị trí đẹp", nữ cựu chiến binh này nói. Ảnh: Trần Quỳnh
Một nữ cựu chiến binh khác, bà Nguyễn Thị Giang, 63 tuổi, cũng thấy may mắn và hạnh phúc khi mà có được chỗ ngồi ở vị trí đẹp để xem diễu binh. Ảnh: Trần Quỳnh
Đội thanh niên tình nguyện mang nước đến mời các cựu chiến binh. Ảnh: Trần Quỳnh
Chị Hải Yến, nhân viên một tập đoàn viễn thông, phát bánh, nước và quạt cho người dân trên đường Văn Cao. Ảnh: Thanh Hằng
Ông Trương Văn Vững, 76 tuổi, quê Hải Phòng, được hai cháu ngoại đưa lên Hà Nội xem diễu binh sáng 2/9. Dù nghe kém do di chứng sau bốn năm bị giam ở Côn Đảo, ông vẫn chăm chú dõi theo, nở nụ cười khi được lực lượng chức năng hỏi thăm hay thấy đồng đội vẫy cờ đi qua.
Nhập ngũ từ năm 16 tuổi, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam, ông Vững nói rất háo hức được dự lễ diễu binh. Anh Vũ Hậu, cháu ngoại, cho hay ông muốn xem từ đợt hợp luyện 21/8, song gia đình chưa thu xếp được. Sáng nay, ba ông cháu xuất phát từ 5h, đến Hà Nội được giới thiệu vào khu vực ưu tiên dành riêng cho cựu chiến binh. Để tiện hỗ trợ sức khỏe cho cụ, hai cháu cũng được sắp xếp ngồi ngay ngoài rào chắn.
Cùng hàng ghế ưu tiên, ông Nguyễn Tiến Thanh, 60 tuổi, đến từ Vĩnh Phúc cùng hai đồng đội từng tham gia Mặt trận Vị Xuyên năm 1979. Ông Thanh nói chưa từng theo dõi trực tiếp các buổi hợp luyện trước đó, nên khi được xem tại đại lễ, cảm giác "vừa hào hứng, vừa ấm lòng".
Các cựu binh chia sẻ niềm xúc động khi được chính quyền quan tâm, dành vị trí ưu tiên để theo dõi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Ông Trương Văn Vững (giữa) với ánh mắt xúc động khi chứng kiến đường phố rợp cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thanh Hằng
Ông Nguyễn Tiến Thanh. Ảnh: Thanh Hằng
Các cựu chiến binh được UBND phường Ngọc Hà bố trí khu vực ngồi riêng phía ngoài hàng rào trên đường Văn Cao, gần các điểm tiếp tế đồ ăn, nước uống. Ảnh: Thanh Hằng
Chiều 1/9, tuyến đường Lê Duẩn dẫn về ga Hà Nội chật kín người ngồi chờ diễu binh. Đây là hướng di chuyển của các khối diễu binh từ Quảng trường Ba Đình qua Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông để tập kết tại công viên Thống Nhất. Công an Hà Nội đã dựng rào chắn lối đi riêng và hướng dẫn người dân di chuyển.
Người ngồi kín hai bên đường Lê Duẩn. Video: Võ Thạnh
Lối đi riêng rào chắn trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Võ Thạnh
Nhiều người ngồi trên đường tàu chờ xem diễu binh. Ảnh: Võ Thạnh
Sáng mai, sau khi qua lễ đài, các khối sẽ tỏa ra các ngả đường quanh khu vực Ba Đình. 7h30, chương trình giao lưu Quân - Dân sẽ bắt đầu diễn ra tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.
Video: Lộc Chung
Trên phố Ngọc Hà, bà Nguyễn Tuyết Nga chuẩn bị gần 300 phần nước miễn phí cho người dân đi xem diễu binh.
Bà Nguyễn Tuyết Nga (trái) phát nước cho người xem diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trần
Thượng úy Dương Hồng Quang, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, cho biết từ 13h ngày 1/9, lực lượng đã triển khai phân luồng tại các tuyến đường đoàn khí tài đi qua trước khi vào Quảng trường Ba Đình. Theo anh, Công an Hà Nội đã huy động tối đa quân số tại nhiều chốt chặn, siết chặt an ninh và đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình diễn ra lễ diễu binh.
Thượng úy Dương Hồng Quang, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đông
Trên phố Ngọc Hà, gần khu vực diễu binh, lực lượng công an đã tăng cường an ninh, chốt chặn từ xa để kêu gọi người dân không đi xe máy vào khu vực.
Nhiều xe máy phải quay đầu. Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Hoàng Trang My, 18 tuổi, quê Đông Anh, có mặt tại đường Thanh Niên từ 17h ngày 1/9, tranh thủ chụp ảnh cùng các biểu tượng Tổ quốc trước lễ diễu binh 2/9.
Lần đầu đi xem diễu binh, My mong muốn được lưu lại khoảnh khắc đoàn xe tăng, xe bánh lốp đi qua. Lường trước cảnh tắc đường, cô xuất phát từ 12h trưa, vừa đi vừa ghé quán cà phê có trang trí đẹp để chụp ảnh.
Vài ngày trước, khi xem hình ảnh "biển người" chen kín đường, My lo không thể tìm được chỗ đứng. Nhưng chiều nay cô may mắn chọn được vị trí nhìn trọn vẹn đoàn xe. My và bạn dự định thức xuyên đêm, tìm quán gần đường Thanh Niên để mua đồ ăn, nước uống. "Là thế hệ trẻ được sống trong hòa bình, em rất hạnh phúc và tự hào", My nói.
Hoàng Trang My trên đường Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Đông
Gia đình chị Vũ Thị Quyên (cầm quạt, trái) có 10 người di chuyển từ Hưng Yên từ sớm và có mặt tại ga Hà Nội lúc 11h30 ngày 1/9 để có chỗ ngồi đẹp. "Tôi đã nghiên cứu nhiều vị trí ngồi và thấy ga Hà Nội rất phù hợp, bởi không gian rộng rãi, có nhà vệ sinh", chị Quyên nói. Ảnh: Hoàng Giang
Xung quanh vị trí của gia đình chị Quyên, nhiều gia đình khác cũng đến từ rất sớm. Một gia đình còn dựng lều bạt mini để có chỗ trú mưa. Ảnh: Hoàng Giang
Anh Trần Ngọc Trung, 32 tuổi, cùng vợ đưa con gái Trần Ngọc Minh Châu đến đường Thanh Niên để hòa mình vào không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
"Ngày mai cũng đặc biệt, vì con gái vừa tròn 9 tháng", anh Trung chia sẻ. Từ những buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, vợ chồng anh đều bế con đi xem. Nhà cách nơi diễu binh khoảng một km nên di chuyển thuận tiện hơn nhiều gia đình ở xa.
"Dù con còn nhỏ, tôi vẫn muốn cháu cùng cha mẹ cảm nhận không khí hòa bình, thiêng liêng trong dịp này", anh nói.
Anh Trần Ngọc Trung và con gái. Ảnh: Nguyễn Đông
Video: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Khu nhà bạt phục vụ nhân dân kín chỗ từ sớm. Những khoảng trống còn lại bên ngoài nhà bạt cũng đều được người dân đến giữ chỗ, bất chấp cơn mưa nặng hạt. Ảnh: Hoàng Giang
Phố Hàng Cháo ra Nguyễn Thái Học được rào chắn, trở thành khu vực cho người có công, cựu chiến binh. Do mưa lớn, một số hộ dân gần khu vực này mở cửa cho mọi người vào trú mưa. Ảnh: Hoàng Giang
Trên phố Vạn Phúc giao với đường Liễu Giai, nơi đoàn diễu binh đi qua, người dân dựng lều, trải bạt chờ xem diễu binh.
Vị trí này cách sân vận động Quần Ngựa - nơi các khối diễu binh tập kết và giao lưu với nhân dân khoảng 1 km.
Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh: Thanh Tùng
Phố Vạn Phúc không còn chỗ trống. Ảnh: Thanh Tùng
Từ đầu giờ chiều, bất chấp mưa nặng hạt, người dân đã đổ về khu vực trước cổng Lotte Mart, đường Kim Mã để chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Quỳnh Trần
Áo cờ đỏ sao vàng, áo mưa và ô là những vật không thể thiếu khi người dân ra đường. Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân phấn khởi khi có chỗ ngồi đẹp, sát đường đoàn quân đi qua. Ảnh: Quỳnh Trần
Video: Quỳnh Trần
Chiều 1/9, Hà Nội mưa to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp.
Trên đường Trần Phú, nơi sáng mai diễn ra diễu binh, diễu hành của khối bánh xích và khối đi bộ, hàng nghìn người dân đã có mặt, đội mưa chờ đợi.
Nhiều người đội mưa trên đường Trần Phú. Video: Huy Mạnh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay Hà Nội có mưa rào và giông rải rác, xác suất 60-70%. Từ 13h đến 19h, mưa gián đoạn, khả năng giảm còn 55-60%. Từ 19h đến sáng 2/9, trời tiếp tục có lúc mưa, xác suất 60-70%.
