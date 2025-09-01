Người dân ‘cắm chốt’ quanh Ba Đình chờ lễ diễu binh

Cựu binh xúc động khi được sắp xếp chỗ ngồi xem diễu binh

Ông Trương Văn Vững, 76 tuổi, quê Hải Phòng, được hai cháu ngoại đưa lên Hà Nội xem diễu binh sáng 2/9. Dù nghe kém do di chứng sau bốn năm bị giam ở Côn Đảo, ông vẫn chăm chú dõi theo, nở nụ cười khi được lực lượng chức năng hỏi thăm hay thấy đồng đội vẫy cờ đi qua.

Nhập ngũ từ năm 16 tuổi, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam, ông Vững nói rất háo hức được dự lễ diễu binh. Anh Vũ Hậu, cháu ngoại, cho hay ông muốn xem từ đợt hợp luyện 21/8, song gia đình chưa thu xếp được. Sáng nay, ba ông cháu xuất phát từ 5h, đến Hà Nội được giới thiệu vào khu vực ưu tiên dành riêng cho cựu chiến binh. Để tiện hỗ trợ sức khỏe cho cụ, hai cháu cũng được sắp xếp ngồi ngay ngoài rào chắn.

Cùng hàng ghế ưu tiên, ông Nguyễn Tiến Thanh, 60 tuổi, đến từ Vĩnh Phúc cùng hai đồng đội từng tham gia Mặt trận Vị Xuyên năm 1979. Ông Thanh nói chưa từng theo dõi trực tiếp các buổi hợp luyện trước đó, nên khi được xem tại đại lễ, cảm giác "vừa hào hứng, vừa ấm lòng".

Các cựu binh chia sẻ niềm xúc động khi được chính quyền quan tâm, dành vị trí ưu tiên để theo dõi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ông Trương Văn Vững (giữa) với ánh mắt xúc động khi chứng kiến đường phố rợp cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thanh Hằng

Ông Nguyễn Tiến Thanh. Ảnh: Thanh Hằng

Các cựu chiến binh được UBND phường Ngọc Hà bố trí khu vực ngồi riêng phía ngoài hàng rào trên đường Văn Cao, gần các điểm tiếp tế đồ ăn, nước uống. Ảnh: Thanh Hằng