Thủ tướng: Tiếp tục tinh gọn bộ máy Trung ương và địa phương

Yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ, diễn ra sáng 11/1.

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy thực hiện từ cuối năm 2024 đến nay, trong đó khối Chính phủ giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ, 3 cơ quan trực thuộc. Tất cả 13 tổng cục được xóa bỏ; tinh giản hơn 500 cục, hơn 230 vụ và hơn 3.370 chi cục, 82 đơn vị sự nghiệp công lập.

Ở địa phương, 63 tỉnh thành giảm còn 34 tỉnh thành; hơn 10.000 xã phường giảm còn 3.321 xã, phường, đặc khu; cấp huyện được xóa bỏ. Địa phương đã giảm hơn 700 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, hơn 8.200 cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Ngoài tinh giản bộ máy, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, thực hiện hiệu quả hai mục tiêu chiến lược 100 năm (năm 2030 là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao). Trên cơ sở này, các cơ quan thực hiện 5 chiến lược cụ thể là hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển công nghệ, giữ cân bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 11/1. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng lưu ý, trong năm 2026, Đảng ủy Chính phủ tập trung chỉ đạo tổ chức, phục vụ, đảm bảo an toàn, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14; triển khai các nghị quyết Đại hội 14. Đồng thời, Đảng ủy Chính phủ tổ chức thực hiện kết luận của Trung ương, Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026, nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị.

"Cần đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược cũng như phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng nói.

Nhìn lại năm 2025, Thủ tướng cho rằng "xoay chuyển tình thế" là điểm nổi bật trong bối cảnh khó khăn, nhiều thách thức. Trước xu thế chung của kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô không ổn định, nợ công tăng, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát kiểm soát tốt, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, bội chi được kiểm soát tốt.

Thành quả lớn nhất, theo Thủ tướng là củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo cơ bản hoàn thành và vượt mục tiêu trong ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; chỉ đạo sắp xếp bộ máy, sắp xếp lại giang sơn, tinh giản biên chế; ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai...

Thủ tướng đánh giá, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, "biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực" và huy động được sức mạnh từ nhân dân để góp phần phát triển đất nước.

Đảng bộ Chính phủ lần đầu tiên được thành lập tháng 1/2025, theo quyết định của Bộ Chính trị. Sau khi chuyển giao 30 đảng ủy doanh nghiệp về trực thuộc ba đảng ủy bộ ngành, Đảng bộ Chính phủ có 21 đảng ủy trực thuộc và 138.675 đảng viên.

Năm 2025, Đảng ủy Chính phủ đã giao các cơ quan chuẩn bị 160 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có nhiều nghị quyết đột phá chiến lược, đề án lớn, góp phần giải quyết vướng mắc kéo dài, khơi thông điểm nghẽn.

Thủ tướng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn bộ ngành, địa phương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Cùng với thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo đạt tăng trưởng GDP 8,02%, thuộc nhóm cao khu vực và thế giới; quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, xếp 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người hơn 5.000 USD, thuộc nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm qua đạt 930 tỷ USD, duy trì xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp với 21 tỷ USD; thu ngân sách 2,65 triệu tỷ đồng. Việt Nam thu hút 38,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài năm 2025.

Chính phủ đã tổ chức ba lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 564 công trình, dự án, tổng vốn 5,12 triệu tỷ đồng; hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc Nam; hoàn thành xây dựng sân bay Long Thành...