Người dân Iran tuần hành trên toàn quốc, lên án bạo loạn do nước ngoài hậu thuẫn

Tại nhiều tỉnh thành, trong đó có thủ đô Tehran, các cuộc biểu tình được lên lịch bắt đầu vào lúc 14h ngày ngày 12/1 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, ở một số địa phương khác, người dân đã tập trung từ sớm, vào khoảng 9h hoặc 11h.

Tuần trước, một số chủ cửa hàng tại vài thành phố của Iran đã tổ chức những cuộc biểu tình nhỏ lẻ trên đường phố để phản đối tình trạng bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, theo giới chức, các hoạt động này đã nhanh chóng bị đẩy chệch hướng sang bạo lực sau những phát ngôn công khai từ một số quan chức Mỹ và Israel. Những thông điệp này bị cáo buộc đã cổ xúy hành vi phá hoại và gây rối trật tự công cộng.

Biểu tình ở Mashhad, tỉnh Razavi Khorasan, Iran, được công bố vào ngày 10/1/2026. Ảnh: Reuters

Dù cam kết giải quyết những bức xúc về đời sống của người dân, nhà chức trách Iran vẫn khẳng định các cuộc bất ổn gần đây là kết quả của sự can thiệp từ nước ngoài. Họ cho rằng Mỹ và Israel đã lợi dụng tình trạng suy thoái kinh tế để kích động bạo loạn ở Iran. Giới chức ở Tehran cũng cho rằng những đối tượng đứng sau các vụ bạo loạn gần đây được Mỹ và chính quyền Israel hậu thuẫn.

Về phía Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể tấn công Iran nếu những người mà ông gọi là “người biểu tình ôn hòa” bị tổn hại. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra các phát biểu bị Tehran xem là ám chỉ vai trò can dự của Mossad và các âm mưu ly khai.

Các cuộc biểu tình trên toàn quốc diễn ra trong bối cảnh Lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei hôm 9/1 tuyên bố Iran “sẽ không lùi bước trước những kẻ phá hoại”, đồng thời kêu gọi toàn dân đoàn kết và nhấn mạnh rằng một quốc gia thống nhất có thể đánh bại bất kỳ kẻ thù nào.