Pháp khẳng định Greenland là lãnh thổ châu Âu, kêu gọi Mỹ chấm dứt gây sức ép

Ngày 11/1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot tuyên bố Greenland là một lãnh thổ thuộc châu Âu và kêu gọi Mỹ chấm dứt mọi hình thức “gây sức ép” liên quan đến hòn đảo chiến lược này tại khu vực Bắc Cực.

Phát biểu trước báo giới ngày 11/1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhấn mạnh rằng tương lai của Greenland, vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch, phải do người dân địa phương quyết định, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế. Theo ông Barrot, mọi hành động mang tính áp đặt hoặc đơn phương đều đi ngược lại các nguyên tắc nền tảng của trật tự quốc tế.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot. Ảnh minh họa: Reuters

Phản ứng của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố “chính quyền Mỹ sẽ hành động với Greenland” bất kể họ có đồng ý hay không, đồng thời cảnh báo rằng nếu Mỹ không hành động thì Nga hoặc Trung Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng trên hòn đảo này.

Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ Đan Mạch và Greenland, đồng thời nhấn mạnh rằng Bắc Cực không nên trở thành không gian cạnh tranh dựa trên sức mạnh, mà cần được quản lý thông qua đối thoại, hợp tác và các cơ chế đa phương.

