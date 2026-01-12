Những thay đổi nhân sự lãnh đạo bộ, ngành trước Đại hội 14

Tính đến nay, có 4 bộ thay đổi nhân sự bộ trưởng so với thời điểm sau hợp nhất; trong đó có 3 bộ trưởng và 1 quyền bộ trưởng.

Tại Bộ Ngoại giao, tháng 8/2025, Bộ Chính trị đã chỉ định Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung khi đó là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng về công tác tại Bộ Ngoại giao và giao quyền Bộ trưởng.

Đến tháng 10, ông Lê Hoài Trung được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Trung sinh năm 1961, quê TP Huế, là tiến sĩ Luật, thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, ủy viên Ban Bí thư khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Phạm Thắng

Tại Bộ Nội vụ, cuối tháng 9/2025, ông Đỗ Thanh Bình khi đó đang là Bí thư Thành ủy Cần Thơ được Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực.

Đến tháng 10, ông Đỗ Thanh Bình được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, thay bà Phạm Thị Thanh Trà – người trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam.

Ông Bình sinh năm 1967, quê Cà Mau, trình độ thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Kinh tế chính trị, là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: Phạm Thắng

Tháng 7/2025, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ Trần Đức Thắng được Thủ tướng điều động về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường và giao quyền Bộ trưởng.

Đến tháng 10, ông Trần Đức Thắng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Thắng sinh năm 1973, quê Phú Thọ, tiến sĩ Kinh tế, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng làm Cục trưởng Quản lý công sản (Bộ Tài chính), ủy viên rồi Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Năm 2022, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (cũ). Khi Hải Dương sáp nhập với Hải Phòng, ông được bổ nhiệm Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ từ ngày 1/7/2025.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: Phạm Thắng

Tháng 12/2025, Thủ tướng quyết định điều động ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công Thương và giao quyền Bộ trưởng.

Cùng thời điểm này, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên, ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Công Thương, giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê Hưng Yên; là kỹ sư Công nghệ hữu cơ hóa dầu, tiến sĩ Hóa dầu, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ông chưa là ủy viên Trung ương.

Nhiều thứ trưởng thường trực mới được bổ nhiệm

Bên cạnh sự thay đổi nhân sự đảm nhiệm vị trí đứng đầu, nhiều bộ, ngành cũng đã kiện toàn chức danh Thứ trưởng thường trực.

Tại Thanh tra Chính phủ, tháng 9/2025, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Đến ngày 4/11/2025, ông Nguyễn Văn Quảng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, ông được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND tối cao.

Cùng ngày, Thủ tướng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn - Phó chánh án TAND Tối cao làm Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Đoàn sinh năm 1975, quê Ninh Bình, là tiến sĩ Luật, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo trong ngành công an, tư pháp và ở địa phương.

Tổng Thanh tra Chính phủ hiện là ông Đoàn Hồng Phong, sinh ngày 2/1/1963.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn làm Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ. Ảnh: VGP

Tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng có thay đổi nhân sự, khi ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng thường trực được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào sáng 31/12/2025.

Ông Lê Hải Bình đảm nhiệm cương vị mới sau 10 tháng giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Cùng ngày, bà Lâm Thị Phương Thanh - Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, có trình độ thạc sĩ Luật, cử nhân Lịch sử. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch hiện là ông Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 20/4/1961.

Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT-DL. Ảnh: Bộ VHTT-DL

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, tháng 9/2025, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm PGS.TS Vũ Hải Quân – Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM giữ chức Thứ trưởng thường trực bộ này.

Ông Vũ Hải Quân sinh năm 1974, quê Ninh Bình; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ hiện là ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 24/7/1962.

Cuối tháng 6/2025, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Hồ Văn Niên, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Đến tháng 10/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Bộ Y tế, tháng 9/2025, Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế.

Ông Vũ Mạnh Hà sinh năm 1979, quê ở tỉnh Ninh Bình; trình độ tiến sĩ, Đại học Y khoa Thái Nguyên chuyên ngành Bác sĩ đa khoa.

Bộ trưởng Y tế hiện nay là bà Đào Hồng Lan, sinh ngày 23/07/1971.