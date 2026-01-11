Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ

Ngày 11-1, chỉ huy Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại tòa nhà CT5- ĐN2 tổ dân phố 14 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thời điểm xảy ra sự việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 8-1, chị N.T.H. (SN 1982, trú tại tòa nhà CT5- ĐN2) đi làm về, ngang qua cửa nhà Nguyễn Thị Vân Anh, thì bị Vân Anh xông ra chửi bới và túm tóc, đánh vào vùng đầu, mặt. Trong quá trình xảy ra sự việc, người nhà của Vân Anh ra can ngăn. Chị H. sau đó đi khám, điều trị tại bệnh viện Hồng Ngọc.

Qua khám, xét nghiệm, chụp chiếu chưa phát hiện tổn thương. Chẩn đoán bệnh nhân bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Bị hại yêu cầu được giám định thương tích và đề nghị cơ quan điều tra khởi tố.

Công an phường Từ Liêm đã phối hợp vơ quan chức năng tiến hành giám định, bước đầu ghi nhận chị H. không có dấu vết thương tích, không bị bầm tím sưng nề; tỉ lệ phần trăm thương tích là 0%.

Cơ quan Công an xác định nguyên nhân ban đầu của sự việc là do con trai của Vân Anh (học lớp 6) lâu nay có biểu hiện không bình thường. Cháu bé thường bấm chuông, đập cửa nhà hàng xóm và trêu chọc mọi người trong tòa nhà.

Chị H. đã phản ánh vấn đề đó lên nhóm chung của tòa chung cư, nên Vân Anh bức xúc, dẫn đến sự việc hôm 8-1-2026.

Đánh giá bản chất sự việc, chỉ huy Công an phường Từ Liêm nêu rõ, hành vi của Nguyễn Thị Vân Anh là vi phạm pháp luật. Tuy bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận chị H. không bị thương tích nặng, nhưng tính chất vụ việc đã gây tác động xấu đến dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa bàn.