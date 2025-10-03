Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng ráo. Tuy nhiên lũ vẫn còn cao.

Lũ trên nhiều sông ở Hà Nội, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn dao động trên BĐ3. Địa hình các khu vực này trũng thấp nên tốc độ lũ rút chậm, tình trạng ngập lụt ven sông vẫn còn kéo dài.

Thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ các phường dao động trong khoảng từ 31-34 độ.

Hầu khắp các tỉnh Trung Bộ thời tiết hôm nay cũng nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 5-7/10 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão số 11. Nhiều nơi có mưa to đến rất to. Nguy cơ tái diễn tình trạng ngập úng, sạt lở đất xảy ra ở nhiều khu vực.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối tiếp tục có mưa dông, có nơi có mưa to. Khả năng xảy ra ngập úng, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, sắp tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại có mưa lớn diện rộng. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.