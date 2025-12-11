Báo Mỹ hé lộ chi tiết mới về chiến dịch ‘Mạng nhện’ của Ukraine

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), chiến dịch suýt bị lộ khi một tài xế xe tải vô tình làm lệch phần nóc cabin, để lộ các kiện hàng được ngụy trang bên trong - thực chất là máy bay không người lái dùng để tấn công. Người tài xế lập tức gọi cho Artem Tymofeyev, điều phối viên chiến dịch, để báo cáo sự việc. Để tránh làm gián đoạn nhiệm vụ, một câu chuyện che đậy nhanh chóng được dựng lên.

Theo kịch bản này, chiếc xe tải chở máy bay tấn công không người lái đã được ngụy trang dưới lớp vỏ là một "ngôi nhà di dộng", được cho là đã khởi hành đến các địa điểm được chỉ định.

Diễn biến của chiến dịch "Mạng nhện"

SBU đã xây dựng một mạng lưới vận chuyển phức tạp nhằm đưa hàng trăm máy bay không người lái xâm nhập sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga. Các UAV được giấu trong thùng xe tải thiết kế như nhà di động, với phần nóc có thể mở từ xa. Khi thời điểm thích hợp, nắp thùng bật lên và UAV đồng loạt được kích hoạt tấn công mục tiêu.

Hình ảnh mô phỏng về địa điểm, vũ khí tấn công cũng như các máy bay bị phá hủy.

Artem Tymofeyev cùng vợ là Kateryna trực tiếp lắp ráp các bộ phận UAV ngay trên lãnh thổ Nga. Các cabin xe được trang bị pin mặt trời và pin dự trữ, trong khi máy bay không người lái được gắn hệ thống liên lạc cho phép điều khiển từ Kiev.

Cuối tháng 5, năm chiếc xe tải khởi hành theo các tuyến đường khác nhau trên khắp nước Nga. Đến ngày 1/6, hơn 100 UAV đồng loạt cất cánh, tấn công bốn sân bay quân sự của Nga gồm Belaya, Dyagilevo, Olenya và Ivanovo. Theo ước tính của SBU, 41 máy bay đã bị tấn công, trong đó hơn 10 chiếc bị phá hủy hoàn toàn.

Điều phối viên bí mật của các hoạt động đặc biệt

Artem và Kateryna Tymofeyev là công dân Ukraine nhưng đã chuyển sang sinh sống tại Nga sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2014. Nhờ thông thạo tiếng Nga và sở hữu hộ chiếu Nga, họ không gây sự nghi ngờ cho các cơ quan chức năng nước sở tại.

Trước khi chiến dịch được triển khai, cặp đôi này đã được bí mật đưa đến Lviv (Ukraine) để tham gia kiểm tra an ninh, bao gồm thẩm vấn bằng máy phát hiện nói dối. Sau đó họ được đưa trở lại Nga.

Tại Chelyabinsk, Nga, Artem thành lập một công ty logistics, thuê tài xế, xây dựng kho hàng và âm thầm điều phối việc triển khai chiến dịch "Mạng nhện". Các tài xế tham gia vận chuyển không hề biết họ đang chở hàng hóa gì.

Sau cuộc tấn công, lực lượng an ninh Nga đã đưa Artem Tymofeyev vào danh sách truy nã. Tuy nhiên, vài ngày trước khi giai đoạn tấn công chính thức diễn ra, Artem và Kateryna đã rời Nga sang Kazakhstan với lý do du lịch, chỉ mang theo những vật dụng cá nhân thiết yếu.