Nga nói gì về đề xuất ngừng bắn tạm thời của Ukraine?

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất tạm ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng khi Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng mất điện ngày càng trầm trọng.

Trả lời báo giới ngày 10/12, ông Peskov nhắc lại, rằng Nga vẫn tập trung vào việc đạt được một giải pháp ràng buộc về mặt pháp lý hơn là lệnh tạm ngừng bắn.

“Tôi sẽ bỏ qua một số chi tiết nhỏ, nhưng chúng tôi đang hướng tới hòa bình, chứ không phải một lệnh ngừng bắn. Một nền hòa bình ổn định, được đảm bảo và lâu dài, đạt được thông qua việc ký kết các văn kiện thích hợp, là ưu tiên tuyệt đối”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Hồi tháng 3, Nga và Ukraine đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đạt được sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, các quan chức Nga cáo buộc Ukraine liên tục vi phạm thỏa thuận, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng khác. Nga cho biết vào thời điểm đó, rằng nước này đã chọn không trả đũa như một cử chỉ thiện chí đối với Mỹ và những nỗ lực hòa giải của Washington.

Đề xuất mới nhất của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây, buộc Kiev phải áp đặt các đợt cắt điện luân phiên.

Mátxcơva gọi đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga. Nga khẳng định quân đội nước này không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường và chỉ tấn công các cơ sở liên quan đến quân sự.