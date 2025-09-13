Miền Bắc liên tiếp mưa dông rải rác những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng 16-18/9, có thể hình thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Hiện các thông tin về vùng áp thấp đang được cơ quan khí tượng theo dõi liên tục, người dân theo dõi thường xuyên để cập nhật thông tin mới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên biển, từ 16-19/9 mưa gia tăng, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Cảnh báo về khả năng lốc, sét, gió giật mạnh trong mưa dông.

Cảnh báo mưa dông liên tiếp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển.

Ngày hôm nay (13/9), ở khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm 13/9, khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Chiều tối và đêm 13/9 khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/9 đến ngày 15/9

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm 13/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/9 đến ngày 23/9

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển ngày 15-16/9 và 18-19/9 đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến đến Tp. Huế: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Huế từ khoảng ngày 17/9-19/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ ngày 17-19/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ khoảng ngày 16-19/9 chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.