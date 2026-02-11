Nổ súng, bắt giữ hàng trăm con tin tại trường học Thái Lan

Hình ảnh trích từ camera an ninh cho thấy tay súng đi vào trường học. Ảnh: The Sun

Reuters đưa tin, vụ tấn công xảy ra ngày 11/2 tại trường Patong Prathankiriwat ở phường Patong, huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla. Điều tra ban đầu cho thấy đối tượng tấn công là một nam thanh niên 18 tuổi.

Theo mô tả, kẻ này đã cướp súng của một sĩ quan cảnh sát rồi đi đến trường bằng xe máy. Sau đó, tên này nhắm bắn bảo vệ nhưng súng bị kẹt. Hắn tiếp tục xông vào bên trong trường học, bắt giữ các học sinh làm con tin và đưa đến chỗ hiệu trưởng trước khi bắn thẳng vào hiệu trường.

"Hắn tìm cách bắn vào bụng tôi, nhưng tôi đã trốn thoát. Hiệu trưởng đã bị bắn. Vẫn còn những đứa trẻ bên trong trường đã bị bắt làm con tin", nhân viên bảo vệ may mắn trốn thoát khỏi hiện trường kể lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Thái Lan đã bao vây khu vực và điều lực lượng đặc nhiệm truy lùng và bắt giữ kẻ xả súng; đồng thời tìm cách giải cứu toàn bộ con tin.

Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát Thái Lan xác nhận đã bắt giữ thủ phạm. Toàn bộ con tin đã được trả tự do. Ít nhất 3 người bị thương trong vụ việc, trong đó hiệu trưởng nhà trường đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong hai ngày trước đó, tại tỉnh Narathiwat ở cực Nam Thái Lan cũng xảy ra 2 vụ tấn công khủng bố làm ít nhất 6 người bị thương. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 1 nghi phạm nhờ vào hình ảnh trích xuất từ camera giám sát.