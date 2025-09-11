Hà Nội và miền Bắc còn hứng chịu những đợt mưa lớn?

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông. Ở vùng núi có những nơi mưa rất to trên 100mm, nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất ở sườn đồi núi.

Do mưa không liên tục, trưa chiều nay tại Hà Nội và các nơi khu vực Bắc Bộ đan xen có nắng, thời tiết oi nóng. Nhiệt độ cao nhất ở nhiều phường trong đó có phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 31-33 độ.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh mang ẩm từ biển vào trong đất liền khiến thời tiết khu vực Nam miền Trung và Nam Bộ có mưa về chiều tối. Trong đó khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng tiếp diễn mưa dông rải rác. Có những điểm mưa to trên 60mm như Đồng Nai, Lâm Đồng, TPHCM, Vĩnh Long.

Mưa to có thể gây ngập úng vùng trũng thấp khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất sườn đồi núi và cao nguyên. Trong cơn dông cũng đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Trước khi có mưa thời tiết buổi sáng khu vực này có nắng. Nhiệt độ các phường của Nam Bộ trong đó có phường Bến Thành (TPHCM) từ 31- 34 độ.

Tại Trung Bộ, nhiệt độ các phường phổ biến trong khoảng từ 31-34 độ. Riêng phường Thành Vinh (Nghệ An) chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc vẫn có mưa dông rải rác trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 11/9 đến ngày 12/9

- Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 12/9 mưa giảm dần.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và phía Đông khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/9 đến ngày 20/9

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến đến TP. Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

- Duyên Hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.