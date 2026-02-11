Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cập nhật mới nhất thời tiết cả nước đêm Giao thừa và mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Trong thời kỳ từ đêm 16-20/2 (đêm Giao thừa đến mùng 4 Tết), thời tiết miền Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác và trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; ngày tăng nhiệt đến 23 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ nằm trong khối không khí lạnh, ẩm nên trời âm u, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn. Miền Nam cũng nhiều mây nhưng là kiểu thời tiết mưa rào, được xem là hiện tượng mưa trái mùa tại khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hai kiểu thời tiết này còn tiếp diễn trong đêm 11 và ngày 12/2.

Ảnh minh họa: Nam Khánh

Từ 13/2 (tức 26 tháng Chạp), trời có thể hửng nắng nhẹ. Tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ ban ngày tăng chậm trong khi nhiệt độ thấp nhất về đêm tăng nhanh 2-3 độ trong ngày 13 và 14/2.

Các tỉnh miền Nam từ 13/2 mưa trái mùa giảm, nhiệt độ ban ngày tăng 2-3 độ; nhiệt độ ban đêm ít thay đổi.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Đáng lưu ý, thời kỳ từ đêm 16-20/2 (tức đêm 29 đến mùng 4 Tết), miền Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác vào sáng và đêm; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi; đêm và sáng trời rét. Dự báo, mức nhiệt cao nhất những ngày này ở Bắc Bộ khoảng 19-23 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ; thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhận định thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ 12-22/2/2026 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết):

-11/02/2026 18:45 PM (GMT+7)
