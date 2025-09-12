Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới và cả nước: Người dân Thủ đô hứng kiểu thời tiết khó chịu, Nam Bộ mưa dông kéo dài

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh trong chiều nay.

Vùng mưa to nhiều tập trung ở Nam Bộ là do chịu tác động của cả rãnh thấp và nhiễu động gió Đông. Nhiều nơi mưa to với lượng mưa trên 80mm. Mưa lớn kết hợp với triều cường lên cao khả năng gây ra ngập úng cục bộ.

Mưa chủ yếu về chiều, còn từ sáng đến trưa ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ các phường phổ biến trong khoảng từ 29-33 độ.

Thời tiết hôm nay khu vực Bắc Duyên Hải và Nam Trung Bộ trời nắng, mưa chỉ xảy ra vào buổi chiều. Nhiệt độ cao nhất các phường từ 32-34 độ; phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) chạm mức nắng nóng 35 độ.

Khu vực Bắc Bộ mưa dông chỉ còn xảy ra rải rác về đêm, vùng núi và trung du có những điểm mưa to trên 100mm. Đề phòng lũ quét và sạt lở sườn đồi núi.

Đến trưa và chiều trời nắng gián đoạn, nhiệt độ các phường có xu hướng tăng lên phổ biến trong khoảng từ 30-34 độ.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội có nắng gián đoạn, mức nhiệt từ 30-34 độ. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới và các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, trong những ngày tới khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác về đêm và sáng. Cục bộ có nơi mưa to. Trưa chiều có nắng gián đoạn, mức nhiệt tăng dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31-34 độ. Thời tiết khá oi nóng.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông về chiều tối, có nơi mưa to. Cần đề phòng ngập úng có thể xảy ra vùng trũng thấp, khu đô thị.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước:

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 12/9 đến ngày 13/9

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/9 đến ngày 21/9

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến đến TP. Huế: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 16-21/9 chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.