Ukraine phóng hơn trăm UAV vào Nga, nhà máy lọc dầu quan trọng bốc cháy

Ngày 11-2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy 108 máy bay không người lái trong đêm, trong đó có 49 chiếc ở vùng Volgograd và 29 chiếc ở vùng Rostov.

Nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka ở vùng Volgograd được cho là đã bị hư hại vì máy bay không người lái. Thông tin này dựa trên phân tích từ kênh Telegram Astra, xem xét OSINT (tình báo nguồn mở) từ các đoạn phim do nhân chứng ghi lại.

Sáng sớm 11-2 (giờ địa phương), cư dân Volgograd báo cáo nhiều vụ nổ. Thống đốc khu vực Andrei Bocharov sau đó xác nhận vụ cháy tại một nhà máy lọc dầu ở phía nam thành phố.

“Các đơn vị phòng không của Bộ Quốc phòng Nga đang đẩy lùi một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự ở vùng Volgograd” - ông Bocharov viết, cho biết không có thương vong nào.

Phân tích của Astra về vị trí của nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka.

“Các dịch vụ khẩn cấp và chính quyền thành phố đang tìm kiếm và loại bỏ các mảnh vỡ UAV” - ông nói thêm.

Lukoil-Volgogradneftepererabotka là nhà máy lọc dầu lớn nhất vùng Volgograd và là một trong những tài sản quan trọng của tập đoàn năng lượng Lukoil.

Nhà máy xử lý hơn 15 triệu tấn dầu mỗi năm và chuyên về lọc sâu, sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, dầu nhiên liệu, bitum và các sản phẩm dầu mỏ khác.

Cơ sở này trước đây đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu. ASTRA ước tính ngày 11-2 là lần thứ 9 kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2-2022.

Ukraine bắt đầu nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga từ tháng 8-2025. Bloomberg ước tính Ukraine đã thực hiện khoảng 120 chiến dịch chỉ tính riêng trong năm 2025.

Trong bối cảnh đó, truyền thông Nga đưa tin nguồn cung qua đường ống cho các nhà máy lọc dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm. Tổng sản lượng lọc dầu ở Nga năm 2025 giảm 1,7% xuống còn 262,3 triệu tấn. Theo công ty môi giới bảo hiểm Mains, các nhà sản xuất dầu của Nga đã chịu tổn thất vượt 1.000 tỷ rúp.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết các đợt tấn công của Nga vào Zaporizhzhia gây hỏa hoạn và mất điện.

Thống đốc vùng Rostov, Yuri Slyusar, cũng báo cáo thiệt hại trên khắp 12 thành phố và quận huyện, gồm cả một cột đỡ đường dây điện và một tòa nhà dân cư, nhưng không có thương vong.