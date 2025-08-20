Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa dông tiếp nối

Miền Bắc lại đón mưa dông liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Từ 21-23/8, miền Bắc tiếp tục có mưa theo từng cơn. Miền Trung hôm nay có nắng nóng cục bộ. Nam Bộ mưa rải rác vào chiều tối.

Dự báo từ 21-23/8, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác theo từng đợt, xen lẫn trời nắng gián đoạn, cục bộ một số khu vực sẽ xuất hiện mưa to đến rất to.

Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa dông mới.

Cụ thể, nhận định thời tiết từ đêm 21/8 đến ngày 29/8, cơ quan khí tượng cho biết, khoảng đêm 21-23/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ khoảng 26-28/8, khu vực này có thể mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Nghệ An đến Huế mưa rào và dông rải rác trong các ngày 22-23/8, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Từ khoảng 26-28/8, các địa phương này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày 22-28/8 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Các khu vực khác mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện nay (20/8), ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 20/8, ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao 1,0-2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Mưa lớn, cảnh báo rủi ro lũ quét ở Quảng Ninh

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 3 giờ qua (từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 20/8), khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Phình Hồ 75,2mm, Đoan Tĩnh 42,8mm, Quất Đông 34,2mm, Quảng Hà 33,6mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50m.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Hải Sơn; Đường Hoa, Kỳ Thượng, Lương Minh, P. Móng Cái 3, P. Mông Dương, Quảng Đức. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.