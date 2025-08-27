Miền Bắc mưa dông mạnh hết sáng nay, buổi chiều mưa giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (27/8), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa, TP. Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/8 đến 03 giờ ngày 27/8 có nơi trên 90mm như: trạm Cẩm Phúc (Hải Phòng) 166.6mm, trạm Trâu Quỳ (Hà Nội) 93.0mm, trạm Văn Giang (Hưng Yên) 93.0mm, trạm Thanh Tân (Thanh Hóa) 110.0mm, trạm Khe Lá (Nghệ An) 103.8mm, trạm Trà Nham (Quảng Ngãi) 150.8mm, trạm Núi Thành (Đà Nẵng) 134.6mm,…

Miền Bắc tiếp tục mưa dông mạnh.

Từ sáng sớm đến trưa 27/8, khu vực trung du và đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>90mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 27/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều 27/8, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/8:

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C, cao nhất 27–29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 26–29 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C; cao nhất 27–30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ mưa rất to; từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C; cao nhất 28–31 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ C; cao nhất 31–34 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C; cao nhất 27–30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C; cao nhất 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh:

Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C; cao nhất 30–32 độ C. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.