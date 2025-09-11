Miền Bắc bắt đầu có các đợt không khí lạnh yếu khiến thời tiết chuyển mát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (11/9), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/9 đến 08h ngày 11/9 có nơi trên 100mm như: trạm Tà Hừa (Lai Châu) 141.8mm, trạm Bản Péo (Tuyên Quang) 224.8mm, trạm Mường Lai (Lào Cai) 116.8mm, …

Dự báo ngày và đêm 11/9, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Miền Bắc có nhiều đợt mưa dông xen kẽ nắng nóng những ngày tới.

Chiều và tối 11/9, ở khu vực từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo từ ngày mai (12/9), các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày thu đẹp, trời ít mưa, nắng nhẹ, phù hợp với các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế trong những ngày tới sẽ có chuỗi ngày thời tiết tốt, trời ít mưa, nắng nhẹ.

Xu thế thời tiết trong khoảng 10 ngày tới, phổ biến là trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông, xen lẫn những đợt mưa to ngắn hạn. Miền Bắc đang bước vào giai đoạn giao mùa, khi không khí lạnh từ phía Bắc bắt đầu có những đợt yếu, kết hợp cùng gió mùa Tây Nam ẩm, tạo ra nhiều hình thái mưa dông cực đoan.

Đáng chú ý, từ tháng 9 đến giữa tháng 10 được xác định là cao điểm mùa bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nên khả năng xuất hiện những nhiễu động thời tiết gây mưa lớn diện rộng là điều không thể chủ quan. Trung bình mỗi năm có khoảng 10–12 cơn bão, trong đó 4–6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, vì vậy người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo chính thống.

Với khu vực miền núi, bà con cần cảnh giác trước nguy cơ sạt lở, không nên đi lại qua suối, khe núi khi trời mưa. Ngư dân vùng ven biển phải thường xuyên cập nhật bản tin thời tiết, trang bị đầy đủ phao cứu sinh và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng trước khi ra khơi. Sự chủ động ứng phó, nâng cao cảnh giác và nắm bắt thông tin dự báo kịp thời chính là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho người dân.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/9 đến 19/9:

Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến đến thành phố Huế trong giai đoạn đêm 11/9 đến ngày 19/9, dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng đêm 11/9 khu vực Tây Bắc Bộ và vùng đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác.

Duyên Hải Nam Trung Bộ từ ngày 12/9 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ đêm 11/9 đến ngày 19/9, dự báo chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.