Không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 10, đề phòng rét đậm đến sớm

Không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 10

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ENSO (hiện tượng chỉ cả El Nino và La Nina, liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương-Đông Ấn Độ Dương) đang tiếp tục trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương -0,30 độ C.

Dự báo, từ tháng 9-11/2025, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 60-70%.

Dự báo không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 10.

Với xu thế khí tượng trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 3 tháng tới, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khả năng sẽ có khoảng 5,9 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; trong đó khoảng 2,9 cơn đổ bộ vào đất liền. "Cần lưu ý những cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên khu vực Biển Đông," chuyên gia Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Đối với không khí lạnh, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo không khí lạnh sẽ hoạt động sớm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2025, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trên phạm vi cả nước tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đó, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên cả nước (tập trung tại Bắc Bộ trong tháng Chín và tại khu vực Trung Bộ trong tháng 10-11/2025). "Như vậy, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11," ông Hòa lưu ý.

Về xu thế nắng nóng, ông Hòa dự báo trong tháng 9, nắng nóng có xu hướng giảm dần ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ; nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt tại khu vực Bắc Bộ.

Nhiệt độ trong 3 tháng tới trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng tháng 11, tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, có xu hướng thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Trong điều kiện khí hậu trên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc gây ra gió mạnh, sóng lớn có thể sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Hiện tượng nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Đề phòng rét đậm, sương muối và băng giá

Trong tháng cuối của năm 2025 và hai tháng đầu 2026, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, dự báo ENSO vẫn có khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt trạng thái La Nina.

Với xu thế khí tượng trên, ông Hòa dự báo từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, trên Biển Đông có khả năng sẽ xuất hiện khoảng 1,4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; trong đó khoảng 0,2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền.

Dù tần suất bão, áp thấp nhiệt đới giai đoạn này ở mức thấp, song bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc vẫn có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Cũng trong khoảng thời gian dự báo, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh (tập trung vào tháng 12/2025). Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Không khí lạnh cũng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đáng chú ý, rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá, có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và cây trồng, vật nuôi.

Về xu thế lượng mưa, theo dự báo, trong tháng 12/2025, còn có khả năng xảy ra những đợt mưa vừa, mưa to tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phần phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia khuyến nghị người dân cần thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày tới, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp.

Cùng với đó, các địa phương, các doanh nghiệp cần lưu ý phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh