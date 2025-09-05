Dự báo thời điểm không khí lạnh xuất hiện trong thời gian sắp tới

Tháng 10 sẽ có không khí lạnh, miền Trung mưa lũ phức tạp

Theo Thanh Niên, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 4/9, ông Hoàng Đức Cường (Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn) cho biết, dự báo năm nay không khí lạnh sẽ xuất hiện sớm, trùng với cao điểm mùa mưa bão nên diễn biến mưa lũ sẽ rất phức tạp, đặc biệt là ở khu vực miền Trung.

Ông Cường cho rằng, từ nay đến cuối năm, bão, lũ, không khí lạnh sẽ là những từ khóa quan trọng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến cuối năm, Biển Đông sẽ xuất hiện 5 - 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 - 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Các cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới từ nay đến cuối năm thường ảnh hưởng đến khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam.

"Dự báo năm nay không khí lạnh đến sớm, khi bão và không khí lạnh tương tác kết hợp với địa hình nên có khả năng tạo ra hình thái thời tiết nguy hiểm, đó là mưa lũ rất phức tạp ở khu vực Trung Bộ. Về cơ bản, các sông suối ở miền Trung sẽ lên báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Với cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn do bão/áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh và địa hình gây ra nguy cơ về ngập úng đô thị, khu công nghiệp, kể cả các đô thị ven biển và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây các tỉnh Trung Bộ", ông Cường thông tin.

Theo dự báo thời tiết, năm nay không khí lạnh sẽ đến sớm. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc trời nắng mạnh. Trong khi Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối.

Bắc Bộ trời tiếp tục quang mây, buổi trưa có nơi xảy ra nắng nóng như phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Việt Trì (Phú Thọ), phường Hòa Bình (Hòa Bình) 35-36 độ. Còn các khu vực khác phổ biến từ 32-34 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ thời tiết nắng ráo cả ngày. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa nay ở mức 33-34 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối do khu vực này đang chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với cả một vùng thấp ở giữa Biển Đông. Dự báo dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh về chiều và đêm do đó mưa vẫn còn tiếp diễn về chiều tối nay.

Khu vực từ Quảng Trị vào tới Lâm Đồng và Nam Bộ, cục bộ có những điểm mưa to trên 80mm. Đề phòng ngập úng cục bộ có thể xảy ra ở các khu vực trũng thấp, khu đô thị và sạt lở đất ở các sườn đồi núi.

Trước khi có mưa trời nắng gián đoạn. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 33-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết có phần dịu hơn với mức nhiệt từ 30-32 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.