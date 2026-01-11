Không khí miền Bắc tiếp tục ở mức xấu hoặc rất kém

Sáng 11/1, theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, vào lúc 8h sáng 11/1, trên địa bàn Hà Nội, AQI ghi nhận được tại trạm ĐH Bách khoa- cổng Parabol đường Giải Phóng là 256 - mức rất kém. Mức này cho thấy nồng độ bụi mịn cao, có thể ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp.

Tại điểm quan trắc ở đường Nguyễn Văn Cừ là 202, cũng rất kém; còn tại công viên Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến là 187, ở mức xấu. Theo ứng dụng IQAir, sáng 1/11, nhiều khu vực nội thành Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí ở mức rất kém. Quận Hai Bà Trưng có AQI khoảng 273, Hoàn Kiếm khoảng 231 và Thanh Xuân khoảng 236.

Dự báo trong hai ngày tiếp theo, chỉ số AQI trung bình ngày tại các khu vực này vẫn ở mức cao xấu hoặc rất kém. Người dân cần hạn chế ra ngoài, nếu cần ra ngoài nên đeo khẩu trang lọc, giữ nhà cửa thông thoáng, tăng cường vệ sinh cá nhân (rửa mặt, súc miệng bằng nước muối). Nhóm nhạy cảm như trẻ em, người già, người có bệnh hô hấp cần chú ý theo dõi sức khỏe.

Miền Bắc đang trong mùa cao điểm ô nhiễm không khí.

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng thông tin, sáng nay, 7 trạm đo ở nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ cho thấy chất lượng không khí rất xấu, mức độ ô nhiễm đã mở rộng thay vì chỉ tập trung ở Hà Nội. Trạm quan trắc chất lượng không khí đặt tại khu liên cơ phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, cho thấy chỉ số AQI (chất lượng không khí, chỉ số càng cao, nguy cơ tác động càng lớn) là 253, cao nhất cả nước, tương đương với mức rất xấu.

Trạm đo tại cầu Thái Bình tỉnh Hưng Yên (TP Thái Bình cũ) AQI là 251, trạm trên đường Nguyễn Văn Linh (TP Hưng Yên cũ) là 214; trạm tại sân vận động Gang thép, tỉnh Thái Nguyên là 226, trạm tại tổ 7 (TP Thái Nguyên cũ) là 216.

Trước đó, chất lượng không khí ở miền Bắc duy trì ở mức trung bình đến kém trong nhiều ngày do không khí lạnh liên tục tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khuếch tán bụi. Tuy nhiên từ hôm qua, khi không khí lạnh ổn định, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn tạo ra hiện tượng nghịch nhiệt thì chỉ số ô nhiễm bắt đầu gia tăng.

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo ngày mai chất lượng không khí ở Hà Nội và Ninh Bình duy trì ở mức rất xấu. Hệ thống dự báo chất lượng không khí của Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết Thủ đô đang bước vào đợt ô nhiễm kéo dài đến 14/1, với mức độ nghiêm trọng nhất vào hôm nay.