Dù rét buốt, mùa đông 2025–2026 vẫn ấm hơn trung bình nhiều năm

Không khí lạnh đến sớm nhưng nền nhiệt vẫn cao hơn trung bình nhiều năm

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái rét khô, ban ngày trời nắng, ban đêm ít mây.

Đánh giá diễn biến thời tiết thời gian qua, ông Hưởng cho biết trong tháng 12/2025 – một trong ba tháng chính của mùa đông – đã xuất hiện 3 đợt không khí lạnh vào các ngày 3/12, 13/12 và đêm 24/12. Tuy nhiên, chưa có đợt không khí lạnh nào gây rét đậm trên diện rộng ở miền Bắc.

Miền Bắc trải qua đợt rét đậm nhất từ đầu mùa.

Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng 12 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1 độ C. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ và dải Thanh Hóa – Hà Tĩnh có nền nhiệt cao hơn 1,5–2,5 độ C so với cùng kỳ.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa đông 2025–2026 có xu hướng ấm hơn trung bình nhiều năm. Nền nhiệt trung bình toàn mùa đông dự báo cao hơn khoảng 0,5–1 độ C, số ngày rét đậm, rét hại cũng có khả năng ít hơn so với trung bình.

Trong thời gian còn lại của mùa đông, rét tại các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì trong tháng 1, song số ngày rét đậm, rét hại có thể thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Sau đợt rét đậm đầu tiên, vẫn có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại tiếp theo nhưng thời gian ngắn và cường độ không quá mạnh. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ băng giá, sương muối tại các khu vực vùng núi cao.

Về dự báo khí hậu thời hạn mùa (từ tháng 1 đến tháng 6/2026), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cùng với hoạt động của gió mùa đông bắc, từ nửa cuối tháng 2 đến tháng 3/2026, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn có khả năng xuất hiện nhiều tại các tỉnh, thành phố miền Bắc, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Từ tháng 4/2026, không khí lạnh vẫn có khả năng hoạt động nhưng giảm dần về cường độ và tần suất.

Đối với nắng nóng, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026, trước hết ở miền Đông Nam Bộ, sau đó gia tăng cường độ và mở rộng sang miền Tây Nam Bộ. Tại Tây Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện từ tháng 3/2026.

Dự báo, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ tháng 4/2026, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và Trung Bộ vào cuối tháng 4. Riêng Nam Bộ, nắng nóng có thể diễn ra trên diện rộng trong tháng 4/2026 rồi giảm dần về cường độ trong thời gian sau đó.

ENSO có xu hướng chuyển về trung tính, rét đậm rét hại vẫn có thể xảy ra trong quý I/2026

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển vừa công bố dự báo khí hậu giai đoạn 3 tháng, từ tháng 1 đến tháng 3/2026, dựa trên phân tích diễn biến khí hậu thực tế, các mô hình thống kê của Viện và bản tin dự báo của nhiều trung tâm khí hậu lớn trên thế giới.

Trao đổi về những đặc điểm thời tiết đáng chú ý trong giai đoạn này, TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, cho biết hiện nay các điều kiện khí quyển và đại dương cho thấy ENSO đang ở trạng thái La Nina. Trong 3 tháng đầu năm 2026, ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính, với xác suất khoảng 65–70%, tuy nhiên xu thế chung vẫn nghiêng về pha lạnh.

Với đặc điểm này, thời tiết những tháng đầu năm ở nước ta vẫn chịu ảnh hưởng nhất định của pha lạnh. Do đây không phải là thời kỳ mùa bão, khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2026 là rất thấp, phù hợp với quy luật khí hậu nhiều năm.

Liên quan đến hoạt động của không khí lạnh, TS Trương Bá Kiên cho biết, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2026, nhiệt độ trung bình trên hầu hết các khu vực cả nước có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm. Cường độ gió mùa đông bắc được dự báo cũng ở mức tương đương trung bình.

Tuy nhiên, trong các tháng chính đông là tháng 1 và tháng 2/2026, vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Bắc. Trong những đợt không khí lạnh mạnh, nguy cơ sương muối và băng giá có thể xuất hiện, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Về diễn biến mưa, theo dự báo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, trong 3 tháng đầu năm, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Riêng tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tổng lượng mưa được dự báo xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, do hoạt động khá mạnh của rãnh thấp ở phía Nam. Với đặc điểm mưa trái mùa này, tình trạng khô hạn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2026 được nhận định là ít nghiêm trọng hơn so với các năm khô hạn điển hình.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, dù xu thế chung của ENSO đang chuyển dần về trung tính, song những dao động ngắn hạn của không khí lạnh, rét đậm, rét hại và các hiện tượng thời tiết cực đoan cục bộ vẫn có thể xảy ra. Người dân, đặc biệt ở khu vực vùng núi và các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, cần tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trong thời gian tới.