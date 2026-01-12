Ông Trump tuyên bố mình là vị cứu tinh của NATO

Tổng thống Mỹ đã phát biểu điều này khi nói chuyện với các nhà báo trên chuyên cơ Air Force One.

Ông Trump lưu ý rằng chính nhờ ảnh hưởng của ông mà các nước thành viên NATO đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng.

"Tôi là người đã cứu NATO. Tôi là người đã buộc họ phải chi 5% GDP (cho quốc phòng)... Trước đây là 2%, và họ đã không trả. Giờ thì họ trả 5%. Tôi là người đã cứu NATO" - ông nói.

Theo Trump, nếu ông không phải là tổng thống Mỹ, "NATO sẽ không tồn tại."

Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO hay không, ông Trump trả lời: "Chà, có lẽ NATO sẽ không hài lòng nếu tôi làm vậy. Có lẽ NATO sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng tôi thích NATO".

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đang tự hỏi liệu NATO có đến viện trợ cho Mỹ trong trường hợp bị đe dọa hay không: "Liệu họ có ủng hộ chúng ta không? Tôi không chắc. Các bạn biết đấy, chúng ta chi rất nhiều tiền cho NATO. Và tôi không chắc họ (sẽ ủng hộ Mỹ)" - ông Trump nói thêm.

Mỹ sẽ có Greenland dù bằng cách nào đi nữa

Trên chuyên cơ, ông Trump một lần nữa khẳng định rằng Mỹ sẽ giành được Greenland của Đan Mạch "bằng cách này hay cách khác".

Ông nói rằng đối với Greenland, ông không xem xét việc cho thuê hay các thỏa thuận ngắn hạn, mà là "mua lại" vùng lãnh thổ này: "Chúng ta đang nói về việc mua lại, không phải thuê, không phải là sở hữu ngắn hạn, chúng ta đang nói về việc mua lại," ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chỉ duy trì các căn cứ quân sự trên đảo là không đủ đối với đất nước.

"Tôi rất muốn đạt được thỏa thuận với họ. Như vậy sẽ dễ dàng hơn, nhưng dù bằng cách nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ có Greenland" - ông Trump khẳng định.

Tổng thống Mỹ cáo buộc rằng các tàu khu trục và tàu ngầm của Nga và Trung Quốc đang hiện diện trong khu vực, và Washington sẽ không cho phép tình hình này leo thang hơn nữa, vì thế Mỹ cần sở hữu Greenland vì lý do an ninh quốc gia.

"Nếu chúng ta không làm, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm" - ông Trump tuyên bố, nhưng không đưa ra bằng chứng nào.

Gần đây, ông Trump thừa nhận rằng Mỹ "có thể phải lựa chọn" giữa việc hiện thực hóa tham vọng chiếm Greenland và việc duy trì NATO.