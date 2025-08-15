Nắng nóng diện rộng chấm dứt từ tháng 9, miền Bắc sớm đón không khí lạnh

Bão, nắng nóng và mưa kỷ lục liên tiếp xảy ra

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 6 đến nửa đầu tháng 8/2025, thời tiết cả nước diễn biến phức tạp với nhiều hình thái cực đoan. Biển Đông đã xuất hiện 4 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, trong đó bão số 1 (WUTIP) và bão số 3 (WIPHA) gây ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Đặc biệt, bão số 3 kết hợp dải hội tụ nhiệt đới khiến Bắc Bộ mưa kéo dài 9 ngày, tổng lượng mưa nhiều nơi vượt 400mm.

Nắng nóng gay gắt cũng liên tục xuất hiện, riêng đợt đầu tháng 8 ghi nhận hàng chục trạm khí tượng trên cả nước vượt hoặc tiệm cận kỷ lục nhiệt độ cao nhất lịch sử.

Từ tháng 6 đến nửa đầu tháng 8/2025, Bắc Bộ trải qua 8 đợt nắng nóng vào các ngày: 01-02/6, 06-08/6, 14-15/6, 08-09/7, 17-19/7, 28-31/7, 02-05/8 và 08-12/8. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cũng ghi nhận 8 đợt nắng nóng, trong đó riêng duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng diện rộng kéo dài liên tục từ 29/7 đến 14/8.

Dự báo nắng nóng diện rộng ở miền Bắc sẽ kết thúc trong tháng 9, không khí lạnh có thể đến sớm.

Nhiệt độ cao nhất ngày trong các đợt này phổ biến 35,0-38,0°C, có nơi cao hơn; riêng đợt 01-03/6 nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 37,0-39,0°C, một số nơi vượt 40°C. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, một số ngày xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 35,0-36,0°C.

Đáng chú ý, đợt nắng nóng 02-05/8 ghi nhận nhiều trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày tiệm cận hoặc vượt kỷ lục cùng kỳ: Bắc Bộ 25 trạm, Trung Bộ 3 trạm và Nam Bộ 7 trạm.

Từ tháng 6 đến nửa đầu tháng 8/2025, Bắc Bộ trải qua nhiều ngày mưa, trong đó có 8 đợt mưa lớn diện rộng vào các ngày: 03-10/6, 15-18/6, 20-23/6, 27/6-03/7, 10-16/7, 19-27/7, 31/7-01/8 và 05-07/8. Đáng chú ý, đợt mưa kéo dài từ 19-27/7 do ảnh hưởng của bão số 3 kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, tổng lượng mưa phổ biến 150-230mm, nhiều nơi vượt xa mức này như Sông Mã (Sơn La) 373mm, Mai Châu (Phú Thọ) 290mm, Văn Lý (Ninh Bình) 422mm, Nam Định 288mm, Yên Định (Thanh Hóa) 404mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ghi nhận 2 đợt mưa rải rác (04-05/6 và 08-09/6) và 5 đợt mưa rào, dông diện rộng (10-13/6, 01-06/7, 11-12/7, 19-23/7, 25-28/7). Đặc biệt, đợt 10-13/6 do hoàn lưu bão số 1 gây mưa to đến rất to từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi với lượng mưa 250-500mm, có nơi trên 600mm; khu vực Bắc Hà Tĩnh và Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều ngày có mưa rào, dông, một số ngày mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Nhiều trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ngày và tháng vượt giá trị lịch sử cùng kỳ. Nhiệt độ trung bình tháng 6/2025 trên cả nước xấp xỉ trung bình nhiều năm, một số nơi cao hơn 0,5-1,0°C. Tháng 7, khu vực Thanh Hóa – Huế thấp hơn 0,5-1,0°C, các nơi khác cao hơn 0,5-1,5°C. Nửa đầu tháng 8, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm 1,0-2,0°C, riêng Lai Châu – Điện Biên xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Về lượng mưa, tháng 7 một số nơi Đông Bắc Bộ, phía Tây Gia Lai – Lâm Đồng và Nam Bộ thiếu hụt 20-50%, riêng Khánh Hòa thiếu 50-80%. Các khu vực khác cao hơn 20-60%, đặc biệt Thanh Hóa – Bắc Nghệ An vượt 100-200% so với trung bình nhiều năm. Nửa đầu tháng 8, tổng lượng mưa hầu khắp cả nước thiếu hụt 40-100%.

Nắng nóng diện rộng chấm dứt, miền Bắc sớm đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 9-11/2025, hiện tượng ENSO duy trì trạng thái trung tính, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng tháng 11 tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hoá-Huế nhiệt độ trung bình có xu hướng thấp hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ (Hì

Tháng 9-10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%; khu vực phía Tây Bắc Bộ có tổng lượng mưa trong tháng 10/2025 ở mức thiếu hụt 5-10% so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ này, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông: 5,9 cơn, đổ bộ vào đất liền: 2,9 cơn); cần lưu ý những cơn bão và ATNĐ xuất hiện ngay trên khu vực Biển Đông. Trên phạm vi cả nước tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ tháng 9, nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt tại khu vực Bắc Bộ và có xu hướng giảm dần ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ (số ngày nắng nóng có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ). Không khí lạnh hoạt động sớm và mạnh dần từ khoảng tháng 10/2025.

Từ tháng 9-11, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên cả nước (tập trung tại Bắc Bộ trong tháng 9 và tại khu vực Trung Bộ trong tháng 10-11). Như vậy, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11/2025.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, không khí lạnh hoạt động mạnh dần, rét đậm rét hại có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Miền Trung vẫn có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to trong tháng 12. Các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá tiếp tục có nguy cơ xảy ra trên diện rộng. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương, đặc biệt là miền Trung, chủ động kế hoạch ứng phó mưa bão, điều chỉnh vận hành hồ chứa hợp lý, đảm bảo an toàn công trình, sản xuất và đời sống dân sinh.

Riêng tháng 12/2025, miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng có thể hứng các đợt mưa vừa đến mưa to. Ngoài ra, trên phạm vi cả nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tập trung trong tháng 12.

Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông; hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá…ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và cây trồng, vật nuôi…

"Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất... Do đó, đề nghị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày tới, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh", đại diện cơ quan khí tượng nói.