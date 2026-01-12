Biểu tình bùng phát trên khắp nước Mỹ

Các cuộc tuần hành, biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bùng phát trên khắp nước Mỹ cuối tuần qua, sau vụ nhân viên ICE Jonathan Ross bắn chết nữ tài xế Renee Good ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota hôm 7/1.

Người biểu tình tập trung trong một cuộc tuần hành tưởng niệm Renee Good ngày 10/1/2026, tại Minneapolis.

Người biểu tình giơ biểu ngữ tại trung tâm thành phố Durham, Bắc Carolina hôm 10/1.

Người biểu tình kêu gọi chấm dứt các hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang và các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela ngày 10/1 tại Los Angeles.

Người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng ở Washington ngày 10/1 để phản đối nhân viên ICE.

Nghị sỹ Kelly Morrison (Đảng Dân chủ, bang Minnesota) ở giữa, Nghị sỹ Ilhan Omar (Đảng Dân chủ, bang Minnesota) thứ hai từ bên phải, và Nghị sỹ Angie Craig (Đảng Dân chủ, bang Minnesota) ngoài cùng bên phải, tại Tòa nhà Liên bang Bishop Whipple ngày 10/1 ở Minneapolis.

Người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng ở Washington hôm 10/1.

Các đơn vị tổ chức cho biết hơn 1.000 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ để phản đối hoạt động truy quét nhập cư của ICE.

Chính quyền bảo vệ hành động của đặc vụ, trong khi giới chức địa phương yêu cầu làm rõ tính pháp lý của vụ nổ súng.