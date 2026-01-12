5 'cậu bé ếch' mất tích một cách rùng rợn nhất Hàn Quốc

Vào đầu những năm 1990, 5 cậu bé đã đi dã ngoại trong rừng và không bao giờ trở về. Sự biến mất đột ngột của họ đã gây chấn động cả nước. Khuôn mặt của họ xuất hiện khắp mọi nơi, dán trên tường và trên nhiều sản phẩm siêu thị từ hộp sữa đến hộp bột giặt...

Đó là một câu chuyện mà không người Hàn Quốc nào sống qua thời kỳ đó có thể quên được.

5 cậu bé biến mất một cách bí ẩn cùng lúc tại một ngôi làng nhỏ vùng nông thôn ở Hàn Quốc

320.000 cảnh sát và quân nhân đã được huy động để tìm kiếm tại hơn 140.000 địa điểm. Khoảng 22 triệu tờ rơi đã được phân phát trên khắp cả nước nhưng mãi sau 11 năm (vào năm 2002) thi thể mới được phát hiện nhưng đến giờ vụ án vẫn là một bí ẩn chưa lời giải đáp.

Vào một chiều thứ Ba của tháng Ba mưa tầm tã năm 1991, năm cậu bé tiểu học đã mất tích gần núi Waryong ở Daegu. Mặc dù là ngày trong tuần, nhưng nhóm các em này không đến trường vì đó là ngày bầu cử lịch sử, lần đầu tiên sau 30 năm.

Ảnh chụp chân dung của năm cậu bé mất tích vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26/3/1991. Hàng trên, từ trái sang: Kim Jong-sik (9 tuổi), Kim Young-gyu (11 tuổi), Woo Cheol-won (13 tuổi), Jo Ho-yeon (12 tuổi) và Park Chan-in (10 tuổi). Phía trên là hình ảnh dự đoán diện mạo của các em vào năm 1995. (Nguồn: JOONGANG ILBO)

Cha của các cậu bé đã nghỉ việc và tìm kiếm con trai mình suốt nhiều năm trên một chiếc xe tải chở theo một tấm biểu ngữ lớn có ảnh của năm cậu bé, khi đó từ 9 đến 13 tuổi bị mất tích. Cảnh sát và quân đội đã được huy động trên toàn quốc. Và rồi, vào năm 2002, một người đi bộ đường dài đã phát hiện ra hài cốt của họ.

Trong một bức ảnh không rõ ngày tháng, cha của Kim Jong Sik (bên phải) đang phát tờ rơi về vụ mất tích "Những cậu bé ếch" cho người qua đường. (Nguồn: JOONGANG ILBO)

Cuộc tìm kiếm bắt đầu

Vào sáng ngày 26/3/1991, Woo Cheol-won, Jo Ho-yeon, Kim Young-gyu, Park Chan-in và Kim Jong-sik, học sinh trường tiểu học Seongseo ở Daegu, rời nhà đi chơi và không bao giờ trở về.

Theo lời kể của một người bạn vào thời điểm đó, được đài SBS phát lại trong chương trình Tails of Tales vào tháng 1/2024, các cậu bé nói với một người bạn rằng họ đang đến núi Waryong để tìm trứng kỳ nhông. Ngọn núi mà họ thường xuyên lui tới tương đối thoai thoải, chỉ cao khoảng 300 mét so với mực nước biển.

Cha mẹ của những cậu bé Frog Boys mất tích nhìn vào những tờ rơi có hình con trai họ trong một bức ảnh không đề ngày tháng. (Nguồn: JOONGANG ILBO)

Năm cậu bé trở nên nổi tiếng với biệt danh "Những cậu bé ếch" sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin nhầm rằng họ đi tìm trứng ếch. Sau đó, các cuộc điều tra đã làm rõ rằng thực chất bọn trẻ đi thu thập trứng kỳ nhông.

Khoảng 1 giờ chiều, ông Woo Jong-u, cha của Woo Cheol-won, nhận được cuộc gọi thông báo rằng con trai ông không đến lớp học taekwondo, theo Channel News Asia. Ông nhanh chóng nhận ra rằng con trai mình và bốn cậu bé khác đã mất tích.

Ban đầu, vụ mất tích nhận được rất ít sự chú ý của giới truyền thông, khi cả nước đang tập trung vào cuộc bầu cử. Nhưng chỉ trong vòng một tuần, câu chuyện đã lan rộng khắp cả nước.

Chính phủ đã treo thưởng 42 triệu won (30.880 đô la Mỹ) cho bất cứ ai tìm thấy các cậu bé và huy động khoảng 320.000 cảnh sát và quân nhân để tìm kiếm tại hơn 140.000 địa điểm. Khoảng 22 triệu tờ rơi đã được phân phát trên khắp cả nước, và hình ảnh của các em được in trên bao thuốc lá, bưu thiếp và băng video...

Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm chỉ dẫn đến những thông tin sai lệch và không chính xác. Các ông bố đã nhận được từ 200 đến 300 lời mách nước từ các thầy cúng trong suốt cuộc tìm kiếm. Một người nói rằng các con của họ có thể đang ở Naju, tỉnh Nam Jeolla. Cha mẹ họ đã làm theo chỉ dẫn của bà ta đến thành phố và lục soát một xe chở rác ở đó nhưng không tìm thấy dấu vết nào của các cậu bé.

Ngày 20/9/2019, Tổng Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, ông Min Gap-ryong, đến thăm khu vực núi Waryong ở Daegu, nơi tìm thấy hài cốt của nhóm "Những cậu bé ếch". (Nguồn: YONHAP).

Năm 1996, một giáo sư của trường KAIST, người từng nghiên cứu tâm lý tội phạm ở Hoa Kỳ, cáo buộc rằng tất cả các cậu bé đều bị chôn dưới nhà của Kim Jong-sik. Cảnh sát đã khai quật khu đất nhưng không tìm thấy bằng chứng nào. Vị giáo sư này, chỉ được xác định bằng họ là Kim, sau đó đã bị phạt vì tội phỉ báng.

Một phát hiện không mong muốn và hậu quả hỗn loạn của nó

Ngày 26/9/2002, khi cuộc tìm kiếm "Những cậu bé ếch" đã kéo dài 11 năm, một người đi bộ đường dài đang tìm kiếm quả sồi đã tình cờ phát hiện ra một đống xương, giày và quần áo ở phía Đông núi Waryong, đúng nơi mà các nhân chứng tin rằng năm cậu bé đã đi đến khi họ biến mất. Sau khi điều tra ADN, chúng được xác định là hài cốt của "Những cậu bé ếch". Chúng đã được giấu ngay bên ngoài khu vực mà cảnh sát đã tìm kiếm kỹ lưỡng.

Cha mẹ của các "Cậu bé ếch" xem lại những vật dụng được tìm thấy trên núi Waryong trong một bức ảnh không đề ngày tháng được chụp tại Đại học Quốc gia Kyungpook ở Daegu (Nguồn: JOONGANG ILBO)

Cảnh sát kết luận rằng các cậu bé đã chết vì hạ thân nhiệt, trời đã mưa vào chiều hôm các em mất tích, nhiệt độ dao động từ mức cao nhất giữa trưa là 12,3 độ C (54,1 độ F) đến mức thấp nhất buổi sáng là 3,3 độ C.

Nhưng các chuyên gia pháp y lại nghĩ khác. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Kyungpook phụ trách điều tra pháp y đã xác định rằng các cậu bé đã bị sát hại. Họ dẫn chứng những tổn thương cố ý trên ít nhất ba hộp sọ. Ví dụ, hộp sọ của Woo Cheol-won cho thấy những tổn thương hình vuông ở mỗi bên, những vết thương mà nhóm nghiên cứu cho rằng không thể do quá trình phân hủy tự nhiên gây ra. Những tổn thương này dường như đã được gây ra vào thời điểm chết.

Các chuyên gia cũng chỉ ra tình trạng của hài cốt. Xương được chôn cất gọn gàng, chứ không bị phân tán hoặc hư hại, điều này cho thấy việc chôn cất được thực hiện ngay sau khi chết, nếu không thì sẽ có sự can thiệp của động vật.

Vỏ đạn và đầu đạn cũng được tìm thấy trong số hài cốt, mặc dù đơn vị quân đội gần đó cho biết không có cuộc huấn luyện nào được lên kế hoạch vào ngày hôm đó, vì đó là ngày nghỉ lễ do bầu cử.

“Không thể xác định nguyên nhân cái chết từ những bộ xương bị chôn vùi suốt mười năm. Nhưng cũng thật vội vàng khi kết luận nguyên nhân cái chết mà bỏ qua những tổn thương có thể nhìn thấy được”, Giáo sư pháp y Na Joo-young của Đại học Quốc gia Pusan ​​cho biết trong một cuộc phỏng vấn với chương trình điều tra "Những câu hỏi chưa được giải đáp" của đài SBS vào ngày 14/5/2011.

Cảnh sát tạm thời phân loại cái chết của "những cậu bé ếch" là một vụ án mạng, nhưng không có nghi phạm nào được xác định, và thời hạn truy tố đã hết hạn vào ngày 25/3/2006, khiến sự thật về số phận của họ vẫn là một bí ẩn.

Các nhà điều tra pháp y từ Đại học Quốc gia Kyungpook chia sẻ những phát hiện của họ sau khi khám nghiệm hài cốt của nhóm "Những cậu bé ếch" vào ngày 28/9/2002. (Nguồn: JOONGANG ILBO).

Vụ án bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ này lại nổi lên vào năm 2022 khi một người dùng ẩn danh đăng tải tuyên bố gây sốc trên Nate Pann (1/6/2002), một cộng đồng trực tuyến nổi tiếng, rằng họ biết sự thật về cái chết của nhóm "Những cậu bé ếch": "Tôi biết vũ khí được sử dụng trong vụ án 'Những cậu bé ếch"

Người viết bài tuyên bố hung khí gây án là thước cặp Vernier, một dụng cụ đo lường dùng cho các vật thể hình tròn. Họ cho rằng các cậu bé đã gặp một nhóm học sinh trung học đang phê thuốc do hít keo trên núi và những kẻ này đã sát hại họ để ngăn họ báo cáo những gì đã thấy. Một trường trung học dạy nghề nằm gần địa điểm tìm thấy hài cốt.

Sau bài đăng này, cảnh sát Daegu cho biết họ đã nhận được báo cáo từ năm 2002 cho thấy khả năng sử dụng thước cặp Vernier khi phát hiện hài cốt. Tuy nhiên, họ cho biết các nhà điều tra pháp y vào thời điểm đó đã kết luận rằng các vết thương trên hộp sọ không phù hợp với dụng cụ đó. Dấu vết này lại trở thành một ngõ cụt khác.

Các học sinh trường tiểu học Seongseo ở Daegu cầm ảnh của các "Cậu bé ếch" trong buổi lễ tưởng niệm chung vào ngày 26/3/2004. (Nguồn: CHO MUN-GYU)

Năm gia đình trở lại vạch xuất phát

Năm gia đình nạn nhân từ lâu đã cáo buộc cảnh sát xử lý vụ án không đúng cách, chỉ trích điều mà họ cho là cuộc điều tra cẩu thả và không đầy đủ trong giai đoạn đầu quan trọng khi các cậu bé mất tích. Họ lập luận rằng cảnh sát đã không điều tra đúng mức căn cứ quân sự gần đó và bỏ qua lời khai của các nhân chứng quan trọng, bao gồm cả lời khai của một học sinh lớp bốn, người khẳng định đã nghe thấy một "tiếng hét kinh hoàng" từ trên núi vào ngày hôm đó. Cuối cùng, họ đã kiện chính phủ vào năm 2005, nhưng tòa án phán quyết rằng không có "vi phạm pháp luật" nào trong quá trình điều tra của cảnh sát.

Tuy nhiên, những người đang đau buồn vẫn hy vọng rằng sự thật một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Việc bãi bỏ thời hiệu truy tố tội giết người cấp độ một vào năm 2015 đã mở ra cơ hội cho các cuộc điều tra được tiếp tục nếu có bằng chứng mới xuất hiện.

Cảnh sát Daegu đã mở lại vụ án "Những cậu bé ếch" vào năm 2019, cùng năm mà kẻ giết người hàng loạt Lee Choon-jae thừa nhận đã sát hại 10 phụ nữ và trẻ em gái ở Hwaseong, Gyeonggi, từ năm 1986 đến năm 1991.

Nhóm điều tra các vụ án chưa được giải quyết của Sở Cảnh sát Thành phố Daegu đã tiến hành điều tra lại "từ đầu" kể từ đó, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác định nào được tìm thấy.

Ông Woo Jong-u, cha của Woo Cheol-won, đọc điếu văn tại lễ tưởng niệm trên núi Waryong ở quận Dalseo, Daegu, ngày 27/3/2023. (Nguồn: NEWS1).

“Tôi chẳng còn gì khác ngoài câu hỏi tại sao họ lại cướp đi năm đứa con của chúng tôi,” cha của Jo nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình điều tra tội phạm có thật Tails of Tales (2020) của đài SBS vào ngày 11/1/2024.

Lễ tang của “Những cậu bé ếch”, bị hoãn lại rất lâu do cuộc điều tra, cuối cùng đã diễn ra vào ngày 26/3/2004. Tro cốt được hỏa táng và rải xuống sông Nakdong ngoại trừ hộp sọ, mà cha mẹ các em đã chọn giữ lại với hy vọng rằng chúng có thể giúp đưa kẻ giết người ra trước công lý.