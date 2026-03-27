Lương hưu dưới 3,8 triệu đồng/tháng có thể được tăng 2 lần liên tiếp

Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1/7/2026, một số nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương hưu tới 2 lần trong cùng đợt điều chỉnh.

Cụ thể, các đối tượng gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Bên cạnh đó, cán bộ xã, phường, thị trấn theo các nghị định hiện hành và trước đây của Chính phủ; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su hưởng trợ cấp theo quy định của Hội đồng Chính phủ… cũng thuộc diện điều chỉnh.

Ngoài ra, các nhóm cán bộ xã hưởng trợ cấp theo các quyết định cũ; quân nhân, công an nhân dân hưởng trợ cấp hằng tháng theo các chính sách dành cho người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế… cũng nằm trong phạm vi áp dụng.

Đáng chú ý, những người đã nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi được điều chỉnh lần thứ nhất theo dự thảo nhưng vẫn có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được tăng thêm lần thứ hai.

Trao đổi về nội dung này, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, đề xuất tăng lương hưu 2 lần thể hiện định hướng ưu tiên cải thiện thu nhập cho nhóm nghỉ hưu từ lâu, có mức hưởng thấp. Đây là nhóm chịu nhiều thiệt thòi do chính sách tiền lương qua các thời kỳ còn hạn chế.

Về phương án điều chỉnh lần thứ nhất đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 từ ngày 1/7/2026, dự thảo đưa ra 2 kịch bản:

Phương án 1: Tăng thêm 4,5% và cộng thêm 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Phương án 2: Tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Sau khi thực hiện lần tăng thứ nhất, những người có mức hưởng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh lần thứ hai. Cụ thể:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng; Điều chỉnh lên mức 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, việc thiết kế cơ chế tăng hai bước giúp thu hẹp khoảng cách hưởng lương hưu giữa các nhóm đối tượng, đồng thời đảm bảo yếu tố an sinh đối với người có mức lương hưu thấp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.