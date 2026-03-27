Truy tố “ông trùm” trong đường dây hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác”, xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Hóa dược Hùng Phương) bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh và Phạm Thị Hường.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2016-2025, bị can Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, với vai trò là cổ đông, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại 2 Nhà máy của Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi; sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng.

Trong đó, Kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng; các bị can Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, thu lợi bất chính số tiền là hơn 264,7 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, từ năm 2021-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast, gồm: một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả được lực lượng chức năng phát hiện do đường dây của Nguyễn Năng Mạnh sản xuất.

Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty: MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng; doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng; gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 304,8 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế cho Nhà nước sau khi trừ giá trị hàng giả hơn 143,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Năng Mạnh còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước để thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm; tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra, qua đó sản xuất, buôn bán hàng giả hưởng lợi bất hợp pháp.