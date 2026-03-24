Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo về tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 143 về kết luận của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, tại cuộc họp về việc rà soát các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ ngày 17-3. Ảnh: VGP

Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, trực tiếp báo cáo Phó Thủ tướng vào ngày 30-3.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương có văn bản chỉ đạo, Bộ Nội vụ cần khẩn trương tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời ban hành các Tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên và nhân sự cụ thể của Chính phủ khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trình Quốc hội theo quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 28-3.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thành đúng thời hạn quy định các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong xây dựng thể chế. Trước hết, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ chùm Nghị định hướng dẫn Luật Viên chức (hoàn thành trước ngày 30-4); Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ 1-7-2026 (hoàn thành ngày 30-5); Nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (hoàn thành ngày 30-4).

Đối với nhiệm vụ gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chính quyền cấp cơ sở, góp phần bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả trong tình hình mới.

Theo đó, cần khẩn trương thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh của Bộ Nội vụ, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để theo dõi, bám sát nội dung tại các kết luận của Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ Nội vụ được giao phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện.

Cùng với đó, rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa thể chế kịp thời các quy định của Đảng liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ cần hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai việc công nhận các đơn vị hành chính đô thị ở cấp xã. Chủ động phối hợp với các tỉnh hiện đang xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục đúng quy định.

Về nhiệm vụ thúc đẩy thị trường lao động gắn với năng suất lao động, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện 2 Đề án: Đề án "Nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới", Đề án "Báo cáo xin ý kiến về một số nội dung lớn của Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể".

Đối với các sàn giao dịch việc làm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chậm nhất ngày 30-4 khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia; hỗ trợ thúc đẩy vận hành sàn giao dịch việc làm tại các địa phương, nâng cao tính linh hoạt, mở rộng, năng động cho thị trường lao động.