Đại diện Mỹ - Iran sẽ sớm gặp nhau ở Pakistan

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Đức cho biết, Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp, và đại diện hai nước dự kiến sẽ sớm gặp nhau tại Pakistan.

“Theo thông tin tôi nhận được, đã có những hoạt động liên lạc gián tiếp, và công tác chuẩn bị đã được thực hiện cho các cuộc gặp trực tiếp. Nó sẽ diễn ra rất sớm tại Pakistan”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul nói với đài phát thanh Deutschlandfunk.

Mỹ và Iran chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn cho Iran đến ngày 6/4 để đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, nếu không sẽ phá hủy các cơ sở năng lượng của nước này. Ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra "rất tốt".

Mỹ đã thúc giục Iran đàm phán về đề xuất ngừng bắn, nhưng đồng thời đã ra lệnh điều thêm hàng nghìn binh sĩ đến khu vực này, có thể là để chuẩn bị cho một nỗ lực quân sự nhằm giành lại eo biển Hormuz từ tay Iran.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff - cho biết Washington đã chuyển cho Iran một "danh sách hành động" gồm 15 điểm để đạt được thỏa thuận ngừng bắn, với Pakistan làm trung gian. Danh sách này bao gồm việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Iran đã bác bỏ đề nghị của Mỹ và đưa ra đề xuất 5 điểm của riêng mình, bao gồm bồi thường chiến tranh và công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên lịch một cuộc tham vấn kín về Iran vào ngày 27/3 tại New York theo yêu cầu của Nga, hai nguồn tin nói với AP.

Theo Minh Hạnh

-27/03/2026 15:50 PM (GMT+7)
Đảo Kharg quan trọng thế nào với Iran?
Xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu, đảo Kharg trở thành mục tiêu chiến lược mà Mỹ muốn kiểm soát, nhằm tác động trực tiếp đến nền kinh tế của Iran.
Iran muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột
Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 26-3 khẳng định Iran mong muốn “chấm dứt hoàn toàn” cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh mục...
Tin liên quan
