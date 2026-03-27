3 cầu qua sông Hồng có nguy cơ chậm tiến độ: Hà Nội sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Ngày 27/3, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội đã họp với các sở ngành, xã phường liên quan.

Báo cáo cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực. Đối với nhóm các dự án cầu vượt sông Hồng, đã có 4/7 dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi.

Tuy nhiên, 3 dự án còn lại gồm cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Thượng Cát vẫn đang trong quá trình triển khai, có nguy cơ chậm tiến độ. Dù các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản không còn vướng mắc lớn, song việc tổ chức thực hiện tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, công tác tuyên truyền, vận động chưa đạt hiệu quả cao, dẫn đến tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang thành hình

Ở nhóm các dự án giao thông trọng điểm nhằm xử lý ùn tắc, dự án đường Vành đai 2,5 hiện còn 8/13 đoạn đang thực hiện giải phóng mặt bằng, trong đó một số đoạn có khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều hộ dân, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ. Thành phố đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn để hỗ trợ các phường trong việc tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn lập hồ sơ, phương án bồi thường, góp phần đẩy nhanh tiến độ.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, khó nhất nhưng có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó các địa phương đặc biệt coi trọng công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương lớn của thành phố.

Ông Đông yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát từng dự án, xác định rõ từng khó khăn, vướng mắc cụ thể để tập trung tháo gỡ. Trong đó, cần bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện tốt nguyên tắc “tái định cư đi trước một bước”, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống trước khi thu hồi đất.

Ông Nguyễn Trọng Đông cũng đề nghị các tổ công tác liên ngành cần tiếp tục bám sát địa bàn, trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các xã, phường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành để bảo đảm thông tin thông suốt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu, những địa phương để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, thành phố sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu. Các đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra...