Chi tiết bảng lương công an nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1-7-2026
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ ngày 1-7-2026, bảng lương của lực lượng công an sẽ có thay đổi theo mức lương cơ sở mới.
Lương cơ sở dự kiến điều chỉnh tăng 8%, từ ngày 1-7-2026. Thông tin này được Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ở đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, ngày 9-3.
Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).
Hiện nay lương của lực lượng vũ trang được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở. Với mức tăng dự kiến 8%, bảng lương cấp bậc quân hàm công an nhân dân từ 1-7-2026 sẽ như sau (đơn vị: đồng):
|STT
|Cấp bậc quân hàm
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|Đại tướng
|10,4
|24.336.000
|26.282.880
|2
|Thượng tướng
|9,8
|22.932.000
|24.766.560
|3
|Trung tướng
|9,2
|21.528.000
|23.250.240
|4
|Thiếu tướng
|8,6
|20.124.000
|21.733.920
|5
|Đại tá
|8,0
|18.720.000
|20.217.600
|6
|Thượng tá
|7,3
|17.082.000
|18.448.560
|7
|Trung tá
|6,6
|15.444.000
|16.679.520
|8
|Thiếu tá
|6,0
|14.040.000
|15.163.200
|9
|Đại uý
|5,4
|12.636.000
|13.646.880
|10
|Thượng uý
|5,0
|11.700.000
|12.636.000
|11
|Trung uý
|4,6
|10.764.000
|11.625.120
|12
|Thiếu úy
|4,3
|9.828.000
|10.614.240
|13
|Thượng sĩ
|3,8
|8.892.000
|9.603.360
|14
|Trung sĩ
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|15
|Hạ sĩ
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:
Nhóm 1:
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|3,85
|9.009.000
|9.729.720
|2
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|3
|4,55
|10.647.000
|11.496.760
|4
|4,9
|11.466.000
|12.383.280
|5
|5,25
|12.285.000
|13.267.800
|6
|5,6
|13.104.000
|14.152.320
|7
|5,95
|13.923.000
|15.036.840
|8
|6,3
|14.742.000
|15.920.100
|9
|6,65
|15.561.000
|16.805.880
|10
|7,0
|16.380.000
|16.805.880
|11
|7,35
|17.199.000
|16.805.880
|12
|7,7
|18.018.000
|19.459.440
Nhóm 2:
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|3,65
|8.541.000
|9.224.280
|2
|4,0
|9.360.000
|10.108.800
|3
|4,35
|10.179.000
|10.996.320
|4
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|5
|5,05
|11.817.000
|12.762.360
|6
|5,4
|12.636.000
|13.464.880
|7
|5,75
|13.455.000
|13.464.880
|8
|6,1
|14.274.000
|15.415.920
|9
|6,45
|15.093.000
|16.300.440
|10
|6,8
|15.912.000
|17.184.960
|11
|7,15
|16.731.000
|18.069.480
|12
|7,5
|17.550.000
|18.954.000
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:
Nhóm 1:
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|2
|3,8
|8.892.000
|9.754.992
|3
|4,1
|9.594.000
|10.361.520
|4
|4,4
|10.296.000
|11.119.680
|5
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|6
|5,0
|11.700.000
|11.700.000
|7
|5,3
|12.402.000
|13.394.160
|8
|5,6
|12.402.000
|14.152.320
|9
|5,9
|13.806.000
|14.910.480
|10
|6,2
|14.508.000
|15.668.640
Nhóm 2:
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|2
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|3
|3,8
|8.892.000
|9.754.992
|4
|4,1
|9.594.000
|10.361.520
|5
|4,4
|10.296.000
|11.119.680
|6
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|7
|5,0
|11.700.000
|11.700.000
|8
|5,3
|12.402.000
|13.394.160
|9
|5,6
|13.104.000
|14.152.320
|10
|5,9
|13.806.000
|14.910.480
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:
Nhóm 1:
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|2
|3,45
|8.073.000
|8.718.840
|3
|3,7
|8.658.000
|9.350.640
|4
|3,95
|9.243.000
|9.982.440
|5
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|6
|4,45
|10.413.000
|11.246.040
|7
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|8
|4,95
|11.583.000
|12.509.640
|9
|5,2
|12.168.000
|13.141.440
|10
|5,45
|12.753.000
|13.773.240
Nhóm 2:
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|2,95
|6.903.000
|7.455.240
|2
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|3
|3,45
|8.073.000
|8.718.840
|4
|3,7
|8.658.000
|9.350.640
|5
|3,95
|9.243.000
|9.982.440
|6
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|7
|4,45
|10.413.000
|11.246.040
|8
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|9
|4,95
|11.583.000
|12.509.640
|10
|5,2
|12.168.000
|13.141.440
|
Lương cơ sở được điều chỉnh tăng gần nhất vào tháng 7-2024. Thời điểm đó, lương cơ sở được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, với mức tăng 30%.
Liên quan đến chính sách tiền lương, trong công văn về triển khai Nghị quyết tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV, giao Bộ Nội vụ xây dựng và trình phương án điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu trong tháng 3-2026. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ trình phương án điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội trong tháng 3.
Nếu lương cơ sở tăng thêm 8%, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Điều này khiến bảng lương công chức thay...
