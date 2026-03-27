Vụ đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo: Nghi phạm khai gì?

Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo

Trước đó, vào ngày 24-3, cảnh sát Tokyo đã bắt giữ Murata Kodai, 23 tuổi, Thiếu úy trong lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản, do bị tình nghi xâm nhập trái phép vào khuôn viên Đại sứ quán Trung Quốc ở quận Minato và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố hôm 26-3.

Các nguồn tin cho biết, nghi phạm khai với cảnh sát rằng muốn kêu gọi kiềm chế những phát ngôn gay gắt về Nhật Bản. Theo các nguồn tin, Murata thừa nhận cáo buộc và nói rằng dự định tự sát nếu Đại sứ không lắng nghe ý kiến của mình.

Nguồn tin dẫn lời nghi phạm cũng cho biết, Murata đã rời doanh trại lực lượng phòng vệ ở tỉnh Miyazaki, miền Nam Nhật Bản, tới Tokyo vào ngày 23-3 và nghỉ qua đêm tại một quán cà phê internet.

Nguồn tin cũng cho biết nghi phạm khai với cảnh sát rằng đã mua một con dao tại cửa hàng bán lẻ lớn ở Tokyo. Khi bị nhân viên Đại sứ quán phát hiện, Murata không mang theo vũ khí gì. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, một vật giống dao bếp với lưỡi dao dài 18 cm sau đó được tìm thấy trong bụi cây của khuôn viên.

Theo nguồn tin, nghi phạm đã trèo qua bức tường có dây thép gai từ tòa nhà bên cạnh, dù cảnh sát chống bạo động túc trực 24 giờ để bảo đảm an ninh quanh khu vực.

Sau vụ việc, Cảnh sát Nhật Bản đã chỉ đạo các sở cảnh sát trên toàn quốc nhanh chóng rà soát an ninh tại các cơ quan ngoại giao và cơ sở liên quan của nước ngoài, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Cơ quan cảnh sát cho biết đã tăng cường các biện pháp an ninh, trong đó có việc triển khai thêm lực lượng.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru

Ngày 25-3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru bày tỏ lấy làm tiếc trước việc một thành viên lực lượng phòng vệ trên bộ bị bắt vì tình nghi xâm nhập trái phép vào khuôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo.

Phát biểu với báo giới, ông Minoru nói rằng việc một nhân viên lực lượng phòng vệ, người lẽ ra phải tuân thủ pháp luật, bị bắt giữ là điều vô cùng đáng tiếc. Ông cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo đã kháng nghị và yêu cầu phía Nhật Bản có biện pháp ngăn ngừa.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru cho hay, phía Nhật đã giải thích rằng các bộ ngành hữu quan sẽ phối hợp triển khai những biện pháp phù hợp, bao gồm ngăn ngừa tái diễn, trên cơ sở luật pháp quốc tế và pháp luật trong nước. Ông cũng cho biết cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời đã tăng cường an ninh tại Đại sứ quán, như bố trí thêm cảnh sát gác trực.