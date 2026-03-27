Ông Lavrov giải thích lý do Nga ủng hộ Iran

Ông Lavrov cho biết Nga luôn cam kết duy trì luật pháp quốc tế. Ảnh: Sputnik.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết, sự ủng hộ của Nga dành cho Iran trong cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống lại Tehran chủ yếu xuất phát từ cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và mong muốn ổn định khu vực Trung Đông.

Ông Lavrov đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Pháp được công bố hôm thứ Năm, khi bị chất vấn về lý do tại sao Moscow vẫn đứng về phía Iran sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Cộng hòa Hồi giáo vào cuối tháng Hai, khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác thiệt mạng.

Ông nói: “Trọng tâm chính của chúng tôi là duy trì luật pháp quốc tế, chứ không phải bảo vệ Iran, quốc gia không chỉ là đồng minh mà còn là đối tác chiến lược của chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng người Pháp, những người từ lâu đã tuyên bố cam kết với luật pháp quốc tế, lại không nhận thấy những gì đang xảy ra.”

Theo ông Lavrov, Nga không thể đồng ý với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông “không cần luật pháp quốc tế và được dẫn dắt bởi đạo đức và tư duy riêng của mình”. Ông Lavrov cho biết, mọi cuộc can thiệp quân sự của Mỹ trong 20 năm qua - ở Iraq, Syria và Libya - đều làm cho tình hình tồi tệ hơn, và nói thêm rằng “điều tương tự hiện đang xảy ra với Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Ông cũng cáo buộc Mỹ thiếu thành thật trong ngoại giao, nhắc lại rằng Washington lần thứ hai liên tiếp phát động các cuộc tấn công "vào thời điểm cao trào của các cuộc đàm phán" với Tehran.

Khi các quan chức Mỹ khoe khoang "với vẻ ngạo mạn và tự hào về vụ ám sát tàn bạo lãnh đạo tối cao của Iran, người ta khó có thể coi đây là điều gì khác ngoài hành vi đầy mưu mô" - ông Lavrov nói thêm.

Ông cũng đề cập những tuyên bố của các quốc gia Ả Rập cho rằng họ đang chứng kiến hai cuộc chiến tranh - nghĩa là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và sự trả đũa của Tehran, nhắm vào các nước vùng Vịnh. “Tôi thấy khó chấp nhận lập luận này, bởi vì nguyên nhân sâu xa - sự gây hấn của Mỹ và Israel - mới là chìa khóa để giải quyết vấn đề.”

Khi được hỏi về những thông tin cho rằng Moscow đang cung cấp thông tin tình báo cho Tehran, ông Lavrov nhận xét rằng "giới truyền thông đang thổi phồng vấn đề này lên quá mức".

Ông nói: “Chúng tôi đã cung cấp một số loại thiết bị quân sự cho Iran, nhưng chúng tôi không thể đồng ý với những cáo buộc rằng chúng tôi đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran”, đồng thời cho biết thêm rằng vị trí các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh bị Iran nhắm mục tiêu là thông tin công khai.