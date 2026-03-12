Nếu lương cơ sở tăng từ 1/7/2026, ai sẽ được hơn 25 triệu đồng/tháng?

Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7/2026 thay đổi thế nào nếu lương cơ sở tăng 8%?

Mới đây, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin: "Dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8". Tuy nhiên mức tăng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào thang bảng, bậc lương của từng công chức. Tùy theo mỗi bậc, ngạch công chức mà bảng lương của cán bộ, công chức cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7/2026 thay đổi thế nào? Ảnh minh họa: N.T

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng mỗi tháng (mỗi tháng tăng thêm gần 190.000 đồng) từ 1/7 tới.

Tiền lương cơ bản của cán bộ, công chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương chưa kể các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên...

Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, với mức lương cơ sở dự kiến là 2,53 triệu đồng thì bảng lương của cán bộ, công chức từ 1/7 sẽ được dự tính như sau:

(Đơn vị: Đồng)

Bảng lương Chuyên gia cao cấp được tính như sau:

Theo đó, mức lương cao nhất thuộc về công chức hàng chuyên gia cao cấp. Ở bậc 1 chuyên gia cao cấp có hệ số lương là 8,8 x 2,53 (lương cơ sở dự kiến áp dụng từ 1/7) thì mức lương của đối tượng này là 22.264.000 đồng. Cao nhất vẫn là tiền lương của chuyên gia cao cấp thuộc bậc 3 với hệ số lương là 10. Lương của nhóm này nếu được tăng lương cơ sở có thể đạt 25.300.000 đồng, tăng so với tiền lương thời điểm hiện tại gần 2 triệu đồng.

Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7/2026 của nhóm A3 (nhóm 1) áp dụng chuyên gia kỹ thuật:

Ngoài ra, tiền lương cho các nhóm công chức, viên chức hàng chuyên gia kỹ thuật nhóm A3 (nhóm A3.1) (từ bậc 6,2 tới 8) cũng tăng đáng kể. Cụ thể, công chức hàng A3 bậc 6 có thể nhận mức lương cao nhất lên tới 20.240.000 đồng.

Một số nhóm công chức thuộc hàng chuyên viên, có bậc lương thấp hơn thì có tiền lương thấp hơn. Riêng nhóm công chức mới ra trường - công chức nhóm A1 có hệ số 2,34 hiện nay đang hưởng mức lương là 5.475.600 đồng thì từ 1/7/2026, nếu tăng lương sẽ hưởng mức lương là 5.920.200 đồng.

Bảng lương mới dự kiến 2026 áp dụng cho công chức tốt nghiệp đại học, dạng chuyên viên:

Ngoài các bậc, ngạch lương cho những dạng công chức nêu trên, hệ thống thang bảng lương còn thiết kế cho công chức các bậc B, C có bằng cao đẳng, đại học. Bảng lương cho nhóm bảo vệ, nhóm văn phòng thừa hành nhiệm vụ không phải công chức, viên chức...

Không chỉ có tiền lương, công chức, viên chức còn có phụ cấp. Lương cơ sở tăng kéo theo các phụ cấp này cũng sẽ được điều chỉnh, tăng theo.

Những ai sẽ được tăng lương cơ sở, tăng phụ cấp từ 1/7/2026?

Hiện nay, một số nhóm đang hưởng lương theo mức lương cơ sở và hệ số lương như: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Đồng thời còn có nhóm người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân; người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở...

Ngoài ra, những đối tượng không phải là công chức, không phải viên chức nhưng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ, có thu một phần hoặc toàn phần cũng đang áp dụng chế độ lương cơ sở, tín theo ngạch, theo bậc lương như trên.