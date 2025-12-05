La Nina duy trì, không khí lạnh sẽ dồn dập

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện tại, điều kiện khí quyển đại dương (hiện tượng ENSO) đang trong trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương ở mức âm 0,5 độ C. Dự báo, trong khoảng 3 tháng tới, xác suất duy trì trạng thái La Nina có khả năng đạt mức từ 60 - 75% và xác suất ở trạng thái trung tính trong khoảng từ 25 - 40%.

Trong điều kiện La Nina, xu thế nhiệt độ trung bình tháng 12/2025 có xu hướng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc bộ và phía nam các tỉnh Duyên hải nam Trung bộ tháng 12/2025 nhiệt độ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 1/2026, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

La Nina duy trì khiến không khí lạnh dồn dập kéo dài, mùa đông rét buốt hơn. Ảnh: Tuấn Anh

Phân tích về các đợt không khí lạnh sắp tới ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 12 đến tháng 1 hằng năm là giai đoạn cao điểm của không khí lạnh, nhưng năm nay các đợt lạnh được dự báo mạnh hơn và xâm nhập sâu hơn xuống các tỉnh phía Nam so với trung bình nhiều năm.

Dự báo thời tiết, trong tháng 12/2025 - 1/2026 sẽ là cao điểm không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Điểm đặc biệt, năm nay, không khí lạnh cường độ mạnh không chỉ ảnh hưởng miền Bắc, mà còn bao trùm cả khu vực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), gây mưa cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Từ giữa tháng 12 trở đi, miền Bắc, Bắc Trung Bộ sẽ có những đợt rét đậm, rét hại. Tại các khu vực vùng núi cao, nhiệt độ giảm sâu có thể dẫn đến hiện tượng băng giá, sương muối, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.

Ông Lâm cho biết, trong mùa đông năm nay, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày rét khô – đặc trưng bởi nền nhiệt thấp về đêm, nhưng ban ngày trời nắng, không mưa. Hình thái thời tiết này được dự báo sẽ phổ biến trong tháng 12/2025 và kéo dài đến hết tháng 1/2026.

"Trong điều kiện rét khô, hơi nước ngưng tụ trên lá cây và các bề mặt dễ hình thành băng giá, sương muối khi nhiệt độ tiệm cận 0°C. Ở những vùng núi cao, khi nhiệt độ về đêm giảm sâu, lớp băng giá và sương muối sẽ dày hơn," ông Lâm cho hay.

Ông cũng nhận định trong những tháng tới, hiện tượng băng giá và sương muối có khả năng xuất hiện nhiều hơn tại vùng núi Bắc Bộ; khu vực núi cao Thanh Hóa cũng có thể ghi nhận các hiện tượng này trong mùa đông năm nay.

Nắng nóng có thể xuất hiện sớm từ đầu tháng 3

Cơ quan khí tượng cho biết, về lượng mưa, tháng 12/2025, tổng lượng mưa tại các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk phổ biến từ 250 - 580 mm, ở mức cao hơn từ 50 - 150 mm so với trung bình nhiều năm; khu vực Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến từ 15 - 40 mm, riêng Hà Tĩnh tổng lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm, thiếu hụt từ 5 - 10 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 1/2026, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, tại khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến từ 15 - 35 mm; Quảng Trị - Huế và Duyên hải Nam Trung bộ tổng lượng mưa từ 50 - 150 mm; tổng lượng mưa tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ từ 5 - 30 mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ tháng 2-4/2026, ENSO có khả năng quay trở lại trạng thái trung tính với xác suất 55 - 65%, duy trì trạng thái La Nina với xác suất khoảng từ 25 - 30% và khả năng chuyển sang trạng thái El Nino với xác suất khoảng từ 5 - 20%.

Trong thời kỳ này, thời tiết trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 2 - 3/2026, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa - Huế phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ phổ biến cao hơn từ 10 - 30 mm so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Tháng 4/2026, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, cụ thể: khu vực Bắc bộ tháng 2/2026, tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi cao hơn; tháng 3.2026 phổ biến từ 40 - 70 mm; tháng 4.2026 phổ biến 50 - 100 mm, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 110 mm.

Khu vực Trung bộ tháng 2/2026, tổng lượng mưa từ Thanh Hóa - Huế phổ biến từ 20 - 50 mm; khu vực duyên hải Nam Trung bộ, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm; tháng 3.2026, phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi cao hơn; tháng 4.2026, phổ biến từ 50 - 150 mm.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và khu vực Nam bộ: tháng 2/2026, khu vực cao nguyên Trung bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 10 mm, khu vực Nam bộ phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi cao hơn; tháng 3.2026 phổ biến từ 30 - 70 mm; tháng 4.2026 phổ biến từ 50 - 150 mm.

Về thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng dự báo, ở Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3.2026 ở miền Đông Nam bộ; sau đó từ cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang miền Tây Nam bộ (tương đương với trung bình nhiều năm). Khu vực Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa - Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4.2026.

Ngoài ra, trong các tháng đầu năm 2026, tại Nam bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa. Từ khoảng cuối tháng 2/2026 đến tháng 3/2025, Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn.