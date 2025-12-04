Thời tiết từ nay tới đầu năm 2026 diễn biến ra sao?

Các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện tháng 1, tháng 2 năm 2026

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, ENSO (là một kiểu khí hậu lặp lại trên khắp vùng nhiệt đới Thái Bình Dương) có khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì trạng thái La Nina, sau đó từ tháng 3-5/2026, ENSO có khả năng quay trở lại trạng thái trung tính.

Trong tháng 12-2025, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/ATNĐ. Từ tháng 01-05/2026, ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ ở khu vực này.

Hiện nay, vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippin đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 14N-135E, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, dự báo khoảng ngày 6-7/12 áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippin và đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 16), sau đó, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của khu vực Trung và Nam Trung Bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to ở các tỉnh từ TP. Huế trở vào đến khu vực Khánh Hòa.

Trong tháng 12-2025, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong đó lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị trở vào đến khu vực phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Trong tháng 12-2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc nhưng tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1 và 2 năm 2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3-2026 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4-2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ (tương đương với TBNN). Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4-2026.