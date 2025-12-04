'Thần đèn' chuyển ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng, bất ngờ phát hiện ngôi mộ

Ghi nhận của PV VietNamNet mới đây cho thấy, ngôi nhà của ông Đỗ Văn Hữu (phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đã được "thần đèn" nhấc lên khỏi móng và cho di chuyển khoảng 17m, gần tới đích là vị trí lô đất của ông Hữu.

Vị trí căn nhà đang dần được chuyển về vị trí đất của ông Hữu.

Lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho hay trước khi thợ dịch chuyển công trình, địa phương đã cấp phép xây dựng đúng quy định cho việc xây dựng căn nhà ở vị trí mới, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Trong quá trình cấp phép, cơ quan chức năng đã nghiên cứu kỹ các phương án để bảo đảm việc dịch chuyển phù hợp và an toàn.

Khu vực phát lộ ngôi mộ trong quá trình di chuyển ngôi nhà.

Trong quá trình "thần đèn" thi công, khi căn nhà được dịch chuyển sang bên phải thì một ngôi mộ bất ngờ được phát hiện. Lô đất phát hiện ngôi mộ này cũng đứng tên bà Loan. Ngay sau khi phát hiện, "thần đèn" đã tạm dừng công việc để cùng gia đình ông Hữu làm lễ. Sau đó, căn nhà tiếp tục được dịch chuyển gần hơn đến vị trí lô đất chính chủ.

Phía phường Thiên Hương cho biết ngôi mộ được nhóm "thần đèn" phát hiện nhiều khả năng là mộ không có người thừa nhận. Nếu thời gian tới không có ai đến nhận, chủ lô đất đó phải tự di chuyển về nơi phù hợp, đúng quy định.

Các "thần đèn" dùng kỹ thuật thủ công để di chuyển ngôi nhà.

Như đã đưa tin, ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Trần Thị Kim Loan (cư trú cùng địa phương), trong quá trình xây dựng đã nhiều lần bị yêu cầu dừng thi công. Không thể hòa giải, bà Loan gửi đơn khởi kiện ra tòa. Ngày 11/8/2025, TAND khu vực 1 TP Hải Phòng tuyên buộc vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu phải tháo dỡ, di dời công trình và trả lại mặt bằng cho chủ đất hợp pháp.

Để khắc phục sai lầm trong việc xây nhầm nhà trên đất hàng xóm, ông Hữu đã phải thuê nhóm "thần đèn" do ông Hoàng Đình Bách phụ trách, với công thợ và chi phí liên quan là 250 triệu đồng.

Ông Hữu đã đồng ý mua lại mảnh đất mà gia đình lỡ xây nhầm nhà, với mức giá thống nhất khoảng 900 triệu đồng, nhưng xin thêm thời gian để thu xếp tiền nong. Bà Loan không chấp thuận và yêu cầu thanh toán sớm nên ông Hữu quyết định thuê "thần đèn" dịch chuyển ngôi nhà.

UBND phường Thiên Hương nhận định, với tiến độ hiện nay, nhóm "thần đèn" đang nỗ lực hoàn thiện và khoảng 3 ngày nữa ngôi nhà sẽ được đưa về đúng vị trí lô đất của ông Hữu. Sau đó, họ cần một khoảng thời gian nữa để gia cố và hoàn thiện công trình.