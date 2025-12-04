Bão số 16 sắp xuất hiện, dự báo diễn biến phức tạp, hướng vào khu vực nào của nước ta?

Sáng ngày 4-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, dự báo, từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, ENSO có khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì trạng thái La Nina, sau đó từ tháng 3 đến tháng 5-2026, ENSO có khả năng quay trở lại trạng thái trung tính.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn thông tin về tình hình bão/áp thấp nhiệt đới

Trong tháng 12-2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới. Từ tháng 1 đến tháng 5-2026, ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Đáng lo ngại, ngày 3-12, ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc, 135 độ Kinh Đông, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc.

Dự báo, khoảng ngày 6 đến 7-12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 16).

Bão số 16 dự báo diễn biến phức tạp

Sau đó, bão số 16 dự báo hoạt động phức tạp trên Biển Đông do có ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của khu vực Trung và Nam Trung Bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to ở các tỉnh từ TP Huế trở vào đến khu vực Khánh Hòa.

Trong tháng 12-2025, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn thông tin ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong đó lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị trở vào đến khu vực phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Trong tháng 12-2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc nhưng tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1 và 2 năm 2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3-2026 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4-2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ (tương đương với trung bình nhiều năm).

Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4-2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra ước tính đến ngày 4-12 đã vượt 97.000 tỉ đồng và đã khiến hơn 400 người chết và mất tích.

"Sáng gió bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Mùa Đông năm nay dự báo rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng cây trồng, vật nuôi, do vậy cần chủ động các giải pháp ứng phó" - ông Tiến nhấn mạnh.